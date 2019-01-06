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    Кто победит в битве двух «Реалов»?

    «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч Примеры 6 января 2019 года

    Футбол Испании Примера Реал Мадрид Реал Сосьедад
    Прогноз на «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»
    Карим Бензема
    В воскресенье, 6 января, мадридский «Реал» будет принимать на своем поле «Реал Сосьедад» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад».
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    «Реал Мадрид»

    Для мадридцев декабрь получился очень насыщенным — команда играла сразу в четырех турнирах, в основном — успешно.

    Месяц начался с трехматчевой победной серии: «Реал» победил в рамках Примеры «Валенсию» (2:0) на своем поле, разгромил в кубковом матче «Мелилью» (6:1) и на выезде справился с «Уэйской» (1:0) в чемпионате.

    Затем в заключительном туре группового этапа ЛЧ мадридцы практически дублирующим составом крупно проиграли ЦСКА со счетом 0:3. Последующую победу над «Райо Вальекано» (1:0) в рамках Примеры уверенной также не назовешь.

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    В клубном чемпионате мира испанцы вышли в финал, где разбили чемпиона ОАЭ «Аль-Айн» — 4:1. По причине выступления «сливочных» на турнире была перенесена игра с «Вильярреалом».

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    • В Примере мадридцы идут четвертыми (без учета матча с «Вильярреалом»), набрав 29 очков. Отставание от «Севильи» составляет три пункта, а сзади поджимает «Алавес» (28 очков).

    «Реал Сосьедад»

    «Бело-голубые» на данный момент занимают не совсем ту позицию, которую хотелось бы тренеру. Команда располагается на 15 месте и имеет в своем активе всего лишь 19 очков. Сзади королевский клуб поджимает «Леганес», а отрыв от зоны вылета составляет всего 4 пункта.

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    • Если футболистам из города Сан-Себастьян удастся неожиданно победить, то у них появится возможность улучшить ситуацию и подняться на 2 или 3 позиции в турнирной таблице Примеры.

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    Свои последние четыре встречи «Сосьедад» проиграл с разницей в один мяч. В прошлом туре команда на своем поле принимала «Алавес», а итоговый счет — 0:1.

    Лучшим бомбардиром «Сосьедада» является Микель Оярсабаль, на счету которого пять точных ударов.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались еще в феврале прошлого года, когда мадридцы победили в голевой перестрелке — 5:2.

    Сейчас у «сливочных» хватает игровых проблем, но у соперника их еще больше. Мадридцы должны возвращаться в борьбу за вершину, а у себя дома команда должна добыть убедительную победу. Предлагаем поставить на победу мадридского «Реала» с форой -1,5 гола за 1.88. 0

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    Прогноз на «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В воскресенье, 6 января, мадридский «Реал» будет принимать на своем поле «Реал Сосьедад» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 20:30 мск.
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