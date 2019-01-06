«Фулхэм» — «Олдхэм». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии 6 января 2019 года

Болельщики «Фулхэма» любят свою команду несмотря ни на что

На «Крэйвен Коттедж» состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Фулхэм» и «Олдхэм». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Фулхэм» — «Олдхэм».

«Фулхэм»

Старейший лондонский клуб является представителем высшего дивизиона Англии. Так подопечные Раньери занимают 19 место. В нынешнем сезоне команда выступает не очень стабильно и даже где-то обидно, что такой мастеровитый коллектив не может найти свою игру.

За 6 прошлых матчей «Фулхэм» одержал только одну победу — дома над «Хаддерсфилдом» в рамках АПЛ. Также было 3 поражения и две ничьи. Перед этим кубковым матчем «коттеджеры» принимали участие в лондонском дерби против «Арсенала» (4:1).

Все прогнозы на футбол

Для «Фулхэма» это будет первая игра в Кубке Англии. Ранее команда Раньери принимала участие в Кубке лиги. Сначала удалось обыграть «Эксетер» (2:0) и «Миллуол» (0:3), но затем «Ман Сити» остановил продвижение лондонского коллектива по турнирной ветке.

Среди травмированных Замбо и Моусон.

Лучшим бомбардиром в составе команды является Александр Митрович с 8 голами.

«Олдхэм»

«Олдхэм» играет во Второй лиге Англии, где занимает 10 место. В 6 последних играх команда одержала 3 победы и столько же раз проиграла.

Если говорить о гостевых выступлениях, то за аналогичный период было 3 победы, 2 поражения и одна ничья. В целом соперник «Фулхэма» не отличается стабильной игрой и от матча к матчу может пропускать разное количество голов в свои ворота.

Для «Олдхэма» Кубок Англии начался с выездной игры с клубом «Хэмптон энд Ричмонд» (1:2). Далее на пути команды встретился «Мэйдстоун» (0:2).

В списке бомбардиров коллектива лидирует О’Грэди с 6 забитыми голами на счету. Ему уже удалось однажды отличиться в матче Кубка Англии.

Прогноз

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение «Фулхэму» — 1,31 против 9,50. Действительно у хозяев больше шансов на победу. Однозначно футболисты из Лондона будут стараться обыграть соперника и зацепиться за Кубок Англии.

Последний раз команды встречались в 1999 года и как раз в январе. Матч проходил в рамках Первой лиги и «Фулхэм» одержал домашнюю победу со счетом 1:0. В Кубке английской лиги этого сезона «коттеджеры» не пропускали от команд, играющих в более низких дивизионах, чем АПЛ.

Мы считаем, то хозяева в этот раз победят и не пропустят. На этот исход установлен коэффициент 2,25.

Также можно обратить внимание на вариант с победой «Фулхэма» с форой -1,5. Здесь установлен коэффициент 1,88. 0