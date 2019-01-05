ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиАПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Ман Сити», «МЮ» победил «Ньюкасл» «Челси» забил меньше всех среди топ-6 АПЛ«Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов «МЮ» ведет борьбу за топ-44 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердца
  • 00:56
    • «Ливерпуль» уступил «МанСити», потерпев первое поражение в АПЛ
  • 01:28
    • «Реал» упустил победу над «Вильярреалом»
  • 01:14
    • Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards
  • 20:25
    • «Монако» объявил о переходе Налдо
  • 20:01
    • Джокович вышел в полуфинал турнира в Дохе
  • 19:52
    • «Ак Барс» в овертайме дожал «Авангард»
  • 18:13
    • Непряева — вторая в гонке преследования «Тур де Ски», победила Эстберг
    Все новости спорта

    «Челси» постарается решить задачу в основное время

    «Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии 5 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Челси Ноттингем Форест
    Прогноз на «Челси» — «Ноттингем Форест»
    Игроки поздравляют Канте с забитым голом
    В матче Кубка Англии 1/32 финала сойдутся команды «Челси» и «Ноттингем Форест». Поединок будет проводиться на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Ноттингем Форест».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Челси»

    «Аристократы» располагаются на четвертой позиции в Премьер-лиге. В нынешнем сезоне команда не отличается очень яркой игрой, однако она набирает баллы, а это самое главное для достижения результата.

    В последних 6 играх подопечные Сарри выиграли четыре раза, один раз уступили и столько же сыграли вничью. Команда не пропускает уже вторую игру подряд. При этом в 4 из 6 прошлых встреч с участием «Челси» забивалось менее двух мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Клуб борется сразу в нескольких турнирах, если брать во внимание только Англию. «Аристократам» необходимо добиваться результата в АПЛ, чтобы гарантировать себе прописку в ЛЧ на следующий сезон.

    Кроме того, «синим» предстоит выездная игра против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги после предстоящего поединка.

    В последнее время заметно, что «Челси» немного утомлен плотным графиком, но все же профессионализм тренера и футболистов должен дать свои плоды.

    Среди травмированных Виллиан, Педро и Жиру. Под вопросом участие Дринкуотера. Хозяева постараются решить задачу в основное время.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» представляет собой команду из Чемпионшипа, в котором она занимает 7 место. Для гостей не все так однозначно в нынешнем сезоне и Кубок Англии — это отличная возможность создать себе «подушку безопасности».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Недавно «Ноттингем Форест» прервал свою безвыигрышную серию победой над лидером второго дивизиона «Лидс Юнайтед» (4:2). До этого было 3 поражения и два ничейных результата.

    На выезде команда не может выиграть четвертый поединок кряду. Пропускает «Ноттингем Форест» по-разному. Иногда матч может пройти «сухим» для гостей, а бывают выступления, в которых в ворота соперника «аристократов» влетает больше двух или трех мячей.

    Прогноз

    Последний раз команды встречались 20 сентября прошлого года в рамках Кубка английской лиги. Тогда лондонский коллектив одолел соперника со счетом 5:1.

    Ворота «Челси» оставались «сухими» в 5 из 7 последних игр Кубка Англии. Кроме того, стоит отметить, что «синие» не проигрывают седьмую встречу подряд в КФА. «Ноттингем Форест» наоборот пропускал не менее двух мячей в трех предыдущих выступлениях в данном турнире.

    Мы прогнозируем, что в предстоящей встрече «Челси» победит с форой -1,5. На это дается коэффициент 1,67. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.52
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Сегодня в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Автомобилист
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Транмер Роверс — Тоттенхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нант — Шатору
  • Сегодня в 22:55
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леганес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Завтра в 00:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Питтсбург — Виннипег
  • Завтра в 03:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Завтра в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вальядолид — Райо Вальекано
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рединг
  • Завтра в 15:30
    •  6.50
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Завтра в 18:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лука Модрич и Килиан Мбаппе
  • Итоги-2018. Лучшие зарубежные игроки
    • 16:46 29/12/2018     Илья Геркус
  • Главный человек «Локомотива» покинул клуб
    • 14:06 29/12/2018     Александр Ляказетт
  • «Арсенал» сумел прийти в себя после разгрома от «Ливерпуля»
    • 15:08 02/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Челси» — «Ноттингем Форест». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В матче Кубка Англии 1/32 финала сойдутся команды «Челси» и «Ноттингем Форест». Поединок будет проводиться на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Хоккей Без лишних проблем. Россия разгромила Словакию на МЧМ-2019В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет с США Вчера в 12:090
  • 01:46
    • «Химки» разгромили «Гран-Канарию» в Евролиге
  • 17:44
    • СМИ: «Витесс» может арендовать игрока «Спартака»
  • 17:13
    • «Ювентус» попытается купить Мбаппе
    Хоккеисты «Далласа» Хоккей НХЛ. Ассистентский хет-трик Радулова и дубль МакдэвидаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января Вчера в 09:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Нанесет ли «МанСити» первое в сезоне поражение «Ливерпулю»?
  • 5.00
    •
  • 00:12
    • Шикунов: Ясность с переходом Джано наступит, когда он со «Спартаком» определится
  • 23:03
    • Хартли: «Авангард» вышел на матч уже в меньшинстве
  • 22:56
    • Билялетдинов: Немножко испортило игру удаление, оно ненужное было
    Артем Дзюба Футбол Итоги-2018. Лучшие российские игрокиВспоминаем российских игроков, для кого уходящий год стал выдающимся 02/01/2019 в 20:190
  • 16:58
    • «Адмирал» на выезде обыграл «Куньлунь»
  • 16:45
    • Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
  • 16:08
    • «Индепендьенте» хочет арендовать игрока «Краснодара»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие