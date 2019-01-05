«Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии 5 января 2019 года

В матче Кубка Англии 1/32 финала сойдутся команды «Челси» и «Ноттингем Форест». Поединок будет проводиться на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Ноттингем Форест».

«Челси»

«Аристократы» располагаются на четвертой позиции в Премьер-лиге. В нынешнем сезоне команда не отличается очень яркой игрой, однако она набирает баллы, а это самое главное для достижения результата.

В последних 6 играх подопечные Сарри выиграли четыре раза, один раз уступили и столько же сыграли вничью. Команда не пропускает уже вторую игру подряд. При этом в 4 из 6 прошлых встреч с участием «Челси» забивалось менее двух мячей.

Все прогнозы на футбол

Клуб борется сразу в нескольких турнирах, если брать во внимание только Англию. «Аристократам» необходимо добиваться результата в АПЛ, чтобы гарантировать себе прописку в ЛЧ на следующий сезон.

Кроме того, «синим» предстоит выездная игра против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги после предстоящего поединка.

В последнее время заметно, что «Челси» немного утомлен плотным графиком, но все же профессионализм тренера и футболистов должен дать свои плоды.

Среди травмированных Виллиан, Педро и Жиру. Под вопросом участие Дринкуотера. Хозяева постараются решить задачу в основное время.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» представляет собой команду из Чемпионшипа, в котором она занимает 7 место. Для гостей не все так однозначно в нынешнем сезоне и Кубок Англии — это отличная возможность создать себе «подушку безопасности».

Недавно «Ноттингем Форест» прервал свою безвыигрышную серию победой над лидером второго дивизиона «Лидс Юнайтед» (4:2). До этого было 3 поражения и два ничейных результата.

На выезде команда не может выиграть четвертый поединок кряду. Пропускает «Ноттингем Форест» по-разному. Иногда матч может пройти «сухим» для гостей, а бывают выступления, в которых в ворота соперника «аристократов» влетает больше двух или трех мячей.

Прогноз

Последний раз команды встречались 20 сентября прошлого года в рамках Кубка английской лиги. Тогда лондонский коллектив одолел соперника со счетом 5:1.

Ворота «Челси» оставались «сухими» в 5 из 7 последних игр Кубка Англии. Кроме того, стоит отметить, что «синие» не проигрывают седьмую встречу подряд в КФА. «Ноттингем Форест» наоборот пропускал не менее двух мячей в трех предыдущих выступлениях в данном турнире.

Мы прогнозируем, что в предстоящей встрече «Челси» победит с форой -1,5. На это дается коэффициент 1,67. 0