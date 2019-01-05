«Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии 5 января 2019 года

«Челси»
«Аристократы» располагаются на четвертой позиции в Премьер-лиге. В нынешнем сезоне команда не отличается очень яркой игрой, однако она набирает баллы, а это самое главное для достижения результата.
В последних 6 играх подопечные Сарри выиграли четыре раза, один раз уступили и столько же сыграли вничью. Команда не пропускает уже вторую игру подряд. При этом в 4 из 6 прошлых встреч с участием «Челси» забивалось менее двух мячей.
Клуб борется сразу в нескольких турнирах, если брать во внимание только Англию. «Аристократам» необходимо добиваться результата в АПЛ, чтобы гарантировать себе прописку в ЛЧ на следующий сезон.
Кроме того, «синим» предстоит выездная игра против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги после предстоящего поединка.
В последнее время заметно, что «Челси» немного утомлен плотным графиком, но все же профессионализм тренера и футболистов должен дать свои плоды.
Среди травмированных Виллиан, Педро и Жиру. Под вопросом участие Дринкуотера. Хозяева постараются решить задачу в основное время.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» представляет собой команду из Чемпионшипа, в котором она занимает 7 место. Для гостей не все так однозначно в нынешнем сезоне и Кубок Англии — это отличная возможность создать себе «подушку безопасности».
Недавно «Ноттингем Форест» прервал свою безвыигрышную серию победой над лидером второго дивизиона «Лидс Юнайтед» (4:2). До этого было 3 поражения и два ничейных результата.
На выезде команда не может выиграть четвертый поединок кряду. Пропускает «Ноттингем Форест» по-разному. Иногда матч может пройти «сухим» для гостей, а бывают выступления, в которых в ворота соперника «аристократов» влетает больше двух или трех мячей.
Прогноз
Последний раз команды встречались 20 сентября прошлого года в рамках Кубка английской лиги. Тогда лондонский коллектив одолел соперника со счетом 5:1.
Ворота «Челси» оставались «сухими» в 5 из 7 последних игр Кубка Англии. Кроме того, стоит отметить, что «синие» не проигрывают седьмую встречу подряд в КФА. «Ноттингем Форест» наоборот пропускал не менее двух мячей в трех предыдущих выступлениях в данном турнире.
Мы прогнозируем, что в предстоящей встрече «Челси» победит с форой -1,5. На это дается коэффициент 1,67. 0