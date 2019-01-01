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    «Эвертон» и «Лестер» устроят яркую битву середняков

    «Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 1 января 2019 года

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Эвертон Лестер Сити
    Прогноз на «Эвертон» — «Лестер»
    Ришарлисон
    Во вторник, 1 января, «Эвертон» на своем поле будет принимать «Лестер» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 15:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Лестер».
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    «Эвертон»

    Команда Марко Силвы является десятой. У нее на счету 27 баллов. Обойти «Эвертон» могут сразу три клуба — «Вест Хэм», «Борнмут» и «Брайтон». При этом рукой подать до «Лестера» и «Уотфорда». Проще говоря, плотность в середине таблицы максимальная.

    Свою пятиматчевую безвыигрышную серию «ириски» успешно прервали в позапрошлом. «Эвертон» уверенно победил на выезде «Бернли» с разгромным счетом 1:5. До того момента подопечные Силвы трижды проигрывали и дважды играли вничью.

    Тем не менее, хорошее настроение не помогло в гостевой игре с «Брайтоном» (0:1). Самое обидное для «ирисок» то, что команда превосходила хозяев поля технически и создала много моментов, но реализация подвела, а вот оппонентам повезло.

    Главной звездой «Эвертона» является бразилец Ришарлисон, на счету которого 9 голов. В последнее время разыгрался и Бернард, поэтому атака у коллектива Марко Силвы весьма грозная.

    «Лестер»

    Сейчас «Лестер» идет восьмым в турнирной таблице АПЛ с 28 очками в активе. Однако любая ошибка может привести к падению вниз, и, возможно, на несколько строчек сразу, поскольку на расстоянии 0-1-2 баллов находится четыре клуба — «Эвертон», «Уотфорд», «Вест Хэм» и «Борнмут».

    Календарь и таблица АПЛ

    За семь последних игр в АПЛ клуб набрал 10 пунктов, успев сотворить две сенсации. Сначала «лисы» разобрались с «Манчестер Сити» (2:1), после чего в Лондоне потрясли «Челси» (1:0).

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    В прошлом туре команда вновь ощутила землю под ногами. Состоялось домашнее поражение от «Кардиффа» — 0:1.

    В списке бомбардиров «Лестер» представляют Джейми Варди (6 голов) и Джеймс Мэддисон (5).

    Прогноз

    В последний раз команды встречались на поле «Лестера» в октябре, когда «Эвертон» праздновал победу — 2:1.

    «Ириски» сейчас выглядят достойно, но и соперник не хуже. Обе команды потерпели обидные поражения в прошлом туре и теперь попытаются реабилитироваться. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.83. 0

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    Прогноз на «Эвертон» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. Во вторник, 1 января, «Эвертон» на своем поле будет принимать «Лестер» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 15:30 мск.
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