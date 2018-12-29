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    «Тоттенхэм» не отстанет от «Ливерпуля»

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 29 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Вулверхэмптон
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»
    «Тоттенхэм» идет на втором месте
    В субботу, 29 декабря, в 20-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» в родных стенах сразится с «Вулверхэмптоном». Начало матча — в 18:00 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон».
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» успешно выступает в декабре, несмотря на то что играет в трех турнирах сразу. Хотя месяц для команды начался выездным поражением от «Арсенала» (2:4) в АПЛ.

    Затем в матчах чемпионата «Шпоры» на своем поле победили «Саутгемптон» (3:1) и на выезде справились с «Лестером» (2:0). Выездной матч Лиги чемпионов с «Барселоной» закончился вничью 1:1, и англичане ушли от поражения в конце матча.

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    • В последних матчах лондонцы победили «Бернли» (1:0), «Эвертон» (6:2) и «Борнмут» (5:0) в матчах АПЛ и взяли реванш у «Арсенала» (2:0) в матче Кубка лиги. Такие результаты позволили дружине Маурисио Почеттино выйти в плей-офф ЛЧ, полуфинал Кубка Лиги и выйти на вторую строчку в национальном первенстве на расстоянии шести очков от лидера «Ливерпуля».

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» подходил к матчу позапрошлого тура против «Ливерпуля» с серией из трех подряд побед в АПЛ, которая последовала за невыразительной шестиматчевой безвыигрышной серией (одна ничья и пять поражений). Команда Нуну Эшпириту Санту неизменно забивала по два гола, и это приносило результат.

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    «Волки» сперва сенсационно обыграли «Челси» (2:1), затем на выезде разобрались с «Ньюкаслом» (2:1), а также обыграли «Борнмут» (2:0). В игре с «Красными» же ожидаемо получилось не многое — мерсисайдцы забили дважды и взяли три очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В предыдущем туре «Вулвз» также не сумели выиграть, довольствовавшись ничьей, хотя навестили одного из аутсайдера — «Фулхэм» (1:1). Как результат, коллектив занимает 10-е место.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 9,50, а ничья — в 4,80.

    Рекомендуем ставить на то, что Харри Кейн забьет, «Тоттенхэм» выиграет 2:0, 2:1, 3:1 за 5,00 0

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00. В субботу, 29 декабря, в 20-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» в родных стенах сразится с «Вулверхэмптоном». Начало матча — в 18:00 по мск.
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