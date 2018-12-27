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    Продолжит ли «Саутгемптон» свою удачную серию?

    «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 27 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Вест Хэм
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Вест Хэм»
    Дэнни Ингз
    В четверг, 27 декабря, в 19 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» в родных стенах сразится с «Вест Хэмом». Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Вест Хэм».
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон», после того как главным тренером стал австриец Ральф Хазенхюттль, смог выиграть два поединка при одном поражении.

    Сперва «святые» уступили в гостевом поединке «Кардиффу» со счетом 0:1, зато потом они одержали победы в двух играх кряду в матчах чемпионата Англии. Одолели на своей территории «Арсенал» (3:2) и «Хаддерсфилд» (3:1) на выезде в последней игре Премьер-лиги.

    Набранные шесть очков позволили «Саутгемптону» оторваться от зоны вылета на три очка. Сейчас у него в активе 15 баллов и 16 позиция в турнирной таблице.

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    • Восемь домашних встреч в этом розыгрыше английского первенства принесли «святым» всего лишь одну победу при пяти ничьих и двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 9:12.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» перед 19 игровым днем расположились на 12 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка, отставая от шестого «МЮ» на пять пунктов.

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    Проиграв в прошлом туре на своей арене «Уотфорду» со счетом 0:2, «Вест Хэм» прервал свою победную серию, которая на тот момент насчитывала четыре игры кряду.

    В этом удачном периоде подопечные Мануэля Пеллегрини поочередно обыграли «Ньюкасл» (3:0), «Кардифф» (3:1), «Кристал Пэлас» (3:2) и «Фулхэм» (2:0).

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    На выезде в текущем розыгрыше Премьер-лиги «Вест Хэм» провел восемь встреч, в которых отпраздновал три победы, два раза сыграл вничью и три поединка проиграл, разница мячей — 11:11.

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    В прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними победами. «Святые» на своем поле одолели «молотобойцев» со счетом 3:2, в Лондоне хозяева взяли реванш — 3:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Саутгемптона» — 2.30, победа «Вест Хэма» — 3.25, ничья — 3.50.

    «Святые» набрали при новом наставнике неплохой ход. Рекомендуем поставить на хозяев с форой. 0

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В четверг, 27 декабря, в 19 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» в родных стенах сразится с «Вест Хэмом». Начало матча — в 22:45 по мск.
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