«Рома» — «Сассуоло». Прогноз на матч 18 тура итальянской Серии А 26 декабря 2018 года

26 декабря состоится поединок 18 тура итальянской Серии А между командами «Рома» и «Сассуоло». Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Сассуоло».

«Рома»

На данный момент подопечные Ди Франческо находятся на 10 месте с 24 очками в активе. Несмотря на это победа в предстоящем поединке может позволить римскому клубу подняться выше на одну или две строчки. Можно замахнуться еще выше, поскольку разрыв между позицией «Ромы» и 5 местом всего лишь 3 пункта.

В этом сезоне «Рома» показывает не такой стабильный футбол. В 6 последних играх в Серии А «римляне» проиграли два раза, столько же раз играли вничью и побеждали. Перед этим столичная команда посещала Турин, где уступила «Ювентусу» 1:0.

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На домашнем стадионе «джаллароси» не проигрывают в 5 из 6 последних матчей. Перед приездом «Сассуоло» в Риме была «Дженоа», которая проиграла со счетом 3:2.

В 7 из 8 последних встреч Серии А с участием «Ромы» забивается не более двух мячей. Кроме того, стоит отметить, что столичный клуб не уступил на своем поле в 10 из 11 предыдущих поединков.

Под вопросом участие Де России, Пеллегрини и Эль-Шаарави.

«Сассуоло»

«Сассуоло» находится чуть выше своего соперника — на 8 месте с 25 очками. Тем не менее разрыв очень маленький и в случае осечки команда рискует потерять свою позицию.

«Черно-зеленые» не побеждают в 5 из 6 последних игр в рамках Серии А. В прошлом поединке была ничья с «Торино» (1:1). Что касается гостевых выступлений, то в последний раз подопечные Де Зерби обыграли «Фрозиноне» со счетом 0:2.

Ворота «Сассуоло» оставались «сухими» в 4 из 6 последних матчей. Кроме того, в двух прошлых играх команда не давала возможности своим соперникам забить более одного гола в свои ворота.

В среду на поле точно не появится Боатенг, поскольку он находится в списке травмированных футболистов клуба.

Прогноз

Фаворитом матча является «Рома» — 1,65 против 5,10. Уверенность в хозяевах закрепляет статистика последних 10 очных встреч, в рамках которых «Рома» ни разу не уступила своему оппоненту. В прошлый раз команды встречались дома у «Сассуоло» и тогда «римляне» минимально обыграли соперника (0:1).

Мы прогнозируем, что в предстоящей игре хозяева как минимум сумеют добыть один балл и общий тотал матча будет меньше 3,5. Данный исход оценивается коэффициентом 1,94. 0