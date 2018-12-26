«Кристал Пэлас» — «Кардифф Сити». Прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2018 года

На стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне состоится поединок 19 тура английской Премьер-лиги, в рамках которого встретятся команды «Кристал Пэлас» и «Кардифф Сити». Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Кардифф Сити».

«Кристал Пэлас»

«Орлы» Роя Ходжсона располагаются на 14 строчке турнирной таблицы и имеют в своем активе 18 очков после 18 матчей. Если «Кристал Пэлас» победит, то у команды появится шанс подняться выше, поскольку «Брайтон», находящийся на 13 месте, будет играть с «Арсеналом».

В последних 6 играх столичный клуб набрал 10 пунктов. Хозяева побеждают уже вторую встречу подряд, при этом в последнем матче они сумели удивить всю футбольную Англию, отобрав очки у «Манчестер Сити» на их же поле (2:3).

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То же самое можно сказать и про поединки на стадионе «Селлхерст Парк». В родных стенах «Кристал Пэлас» тоже побеждает в последних двух поединках и столько же не пропускает в свои ворота. Ранее в гости приезжал «Лестер», который проиграл «орлам» 1:0.

Стоит отметить, что в 8 из 9 последних домашних игр в АПЛ с участием «Кристал Пэлас» забивается не более двух голов.

В списке травмированных Бентеке. Под вопросом участие Хеннесси, Келли и Куяте.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» подходит к этой встречи не в очень хорошем настроении. Поводов для радости у команды не много. В последней игре валлийский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:5.

Сейчас за «синими птицами» закреплено 17 место. В случае победы клуб может переместиться на 16 строчку.

«Кардифф» уступает своим соперникам в двух последних матчах кряду. Последнее поражение стало самым крупным в этом сезоне для гостей. Особенно неприятен тот факт, что все случилось перед домашней публикой.

На выезде команда проигрывает 6 последних встреч. Перед поездкой в Лондон «синие птицы» играли в гостях у «Уотфорда» и уступили (3:2).

В среду на поле точно не выйдет Ричардс. Уорд и Беннетт пройдут специальные тесты для оценки их физических кондиций.

Прогноз

В последних двух матчах между этими командами, которые проводились уже в рамках АПЛ, побеждали хозяева. При этом стоит отметить, что в обоих случаях «Кардифф» даже не смог забить. Для букмекеров фаворитом является «Кристал Пэлас» — 1,65 против 5,80.

Мы прогнозируем, что в предстоящем поединке «Кардифф» не сдастся без боя, но все же победить сможет именно лондонская команда. Наш прогноз — победит «Кристал Пэлас» и тотал матча меньше 3,5. На этот исход дается коэффициент 2,33. 0