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    Продолжат ли «шпоры» гонку за лидерами АПЛ?

    «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 23 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Тоттенхэм
    Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм»
    В воскресенье, 23 декабря, «Эвертон» будет принимать на своем поле «Тоттенхэм» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм».
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    «Эвертон»

    Декабрь выдался для команды Марко Силвы неудачным — команда не выиграла ни одного матча. Месяц начался с гостевого поражения от «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби — 0:1.

    Домашние матчи с «Ньюкаслом» (1:1) и «Уотфордом» (2:2), завершились вничью, причем в матче с «шершнями» ливерпульский клуб ушел от поражения на последних минутах.

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    В последней встрече «Эвертон» на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

    В итоге «Эвертон» с 24 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 24-22, лучший бомбардир — Ришарлисон с 8 голами.

    В предстоящем матче не сыграют травмированный полузащитник Идрисса Гейе и нападающий Доминик Калверт-Льюин.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» выступили в декабре куда успешнее, несмотря на то что играли в трех турнирах сразу. Хотя месяц для них начался выездным поражением от «Арсенала» (2:4) в АПЛ.

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    Затем в матчах чемпионата «Тоттенхэм» на своем поле победил «Саутгемптон» (3:1) и на выезде справился с «Лестером» (2:0).

    Выездной матч Лиги чемпионов с «Барселоной» закончился вничью 1:1, англичане ушли от поражения в конце матча.

    В последних матчах «Тоттенхэм» на своем поле победил «Бернли» (1:0) в матче АПЛ и на выезде взял реванш у «Арсенала» (2:0) в матче Кубка лиги.

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    • В результате «шпоры» идут на 3-м месте с 39 очками. Разница мячей 31-16, лучший бомбарди — Гарри Кейн с 9 голами.

    В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитники Серж Орье, Давинсон Санчес, Ян Вертонген, Хуан Маркос Фойт и Дэнни Роуз, хавбеки Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Виктор Ваньяма.

    В прошлом сезоне «Тотенхэм» выиграл оба матча: со счетом 3:0 в гостях и 4:0 дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,25, тогда как на ничью — 3,45, а на успех «Эвертона» — 3,15.

    «Тоттенхэм» в этом сезоне нацелен на трофей, поэтому игрокам лондонского клуба нужно стараться приблизиться к лидерам. Вдобавок, это поможет удержать наставника команды, которого могут переманить в «МЮ». Прогнозируем выездную победу «Тоттенхэма» — с такой мотивацией игроки приложат все силы.

    Без голов точно не обойдется, «шпоры» забивают много, а «Эвертон» на своем поле хотя бы раз, да и отличится. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,80 и «обе забьют» за 1,60. 0

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    Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В воскресенье, 23 декабря, «Эвертон» будет принимать на своем поле «Тоттенхэм» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 19:00 мск.
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