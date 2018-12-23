«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 23 декабря 2018 года

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В воскресенье, 23 декабря, «Эвертон» будет принимать на своем поле «Тоттенхэм» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм».

«Эвертон»

Декабрь выдался для команды Марко Силвы неудачным — команда не выиграла ни одного матча. Месяц начался с гостевого поражения от «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби — 0:1.

Домашние матчи с «Ньюкаслом» (1:1) и «Уотфордом» (2:2), завершились вничью, причем в матче с «шершнями» ливерпульский клуб ушел от поражения на последних минутах.

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В последней встрече «Эвертон» на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

В итоге «Эвертон» с 24 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 24-22, лучший бомбардир — Ришарлисон с 8 голами.

В предстоящем матче не сыграют травмированный полузащитник Идрисса Гейе и нападающий Доминик Калверт-Льюин.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» выступили в декабре куда успешнее, несмотря на то что играли в трех турнирах сразу. Хотя месяц для них начался выездным поражением от «Арсенала» (2:4) в АПЛ.

Затем в матчах чемпионата «Тоттенхэм» на своем поле победил «Саутгемптон» (3:1) и на выезде справился с «Лестером» (2:0).

Выездной матч Лиги чемпионов с «Барселоной» закончился вничью 1:1, англичане ушли от поражения в конце матча.

В последних матчах «Тоттенхэм» на своем поле победил «Бернли» (1:0) в матче АПЛ и на выезде взял реванш у «Арсенала» (2:0) в матче Кубка лиги.

В результате «шпоры» идут на 3-м месте с 39 очками. Разница мячей 31-16, лучший бомбарди — Гарри Кейн с 9 голами.

В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитники Серж Орье, Давинсон Санчес, Ян Вертонген, Хуан Маркос Фойт и Дэнни Роуз, хавбеки Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Виктор Ваньяма.

В прошлом сезоне «Тотенхэм» выиграл оба матча: со счетом 3:0 в гостях и 4:0 дома.

Прогноз

Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,25, тогда как на ничью — 3,45, а на успех «Эвертона» — 3,15.

«Тоттенхэм» в этом сезоне нацелен на трофей, поэтому игрокам лондонского клуба нужно стараться приблизиться к лидерам. Вдобавок, это поможет удержать наставника команды, которого могут переманить в «МЮ». Прогнозируем выездную победу «Тоттенхэма» — с такой мотивацией игроки приложат все силы.

Без голов точно не обойдется, «шпоры» забивают много, а «Эвертон» на своем поле хотя бы раз, да и отличится. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,80 и «обе забьют» за 1,60. 0