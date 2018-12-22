«Наполи» — СПАЛ. Прогноз и ставки на матч Серии А 22 декабря 2018 года

В субботу, 22 декабря, «Наполи» будет принимать на своем поле СПАЛ в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 по мск. Прогноз на «Наполи» — СПАЛ.

«Наполи»

Неаполитанская команда после 16 матчей чемпионата Италии занимает вторую строку в турнирной таблице, набрав в этих поединках 38 очков и отстает от первого «Юве» на восемь пунктов.

На внутренней арене подопечные Карло Анчелотти выиграли последние три поединка. Поочередно они одолели «Аталанту» (2:1), «Фрозиноне» (4:0) и «Кальяри» (1:0) в минувшем туре.

Последний раз «голубые» теряли очки в итальянском первенстве почти месяц тому назад, когда в домашней встрече не смогли одолеть «Кьево» (0:0), занимающее последнее место в турнирной таблице.

Календарь и таблица Серии А

Восемь домашних игр в этой Серии А принесли «Наполи» шесть победи два ничейных результата, разница забитых и пропущенных — 19:4.

СПАЛ

Клуб из Феррары перед 17 туром расположился с 16 баллами на 15 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре очка.

С учетом кубковой игры у команды Леонардо Семпличи 8-матчевая безвыигрышная серия. Но в чемпионате последние три поединка она свела вничью.

Сначала «бело-голубые» поделили очки в домашней игре с «Эмполи» (2:2), затем расписали мировую с «Дженоа» (1:1) в гостях, а в последнем туре разошлись миром с «Кьево» (0:0).

В этом розыгрыше итальянской Серии А СПАЛ на выезде провел восемь встреч, в которых две выиграл, одну свел вничью и пять проиграл, разница мячей — 5:13.

Календарь и таблица Серии А

В минувшем сезоне «Наполи» в двух матчах переиграл СПАЛ. 1:0 — дома и 3:2 — в гостях.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Наполи» — 1.23, победа СПАЛа — 13.50, ничья — 7.20.

Неаполитанцы, скорее всего, продолжат свою победную серию, но крупно обыграть предстоящего противника им вряд ли удастся. Предлагаем поставить с форой на гостей. 0