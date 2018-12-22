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    Продлит ли «Наполи» безвыигрышную серию СПАЛа?

    «Наполи» — СПАЛ. Прогноз и ставки на матч Серии А 22 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Наполи СПАЛ
    Прогноз на «Наполи» — СПАЛ
    Футболисты СПАЛа
    В субботу, 22 декабря, «Наполи» будет принимать на своем поле СПАЛ в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 по мск. Прогноз на «Наполи» — СПАЛ.
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    «Наполи»

    Неаполитанская команда после 16 матчей чемпионата Италии занимает вторую строку в турнирной таблице, набрав в этих поединках 38 очков и отстает от первого «Юве» на восемь пунктов.

    На внутренней арене подопечные Карло Анчелотти выиграли последние три поединка. Поочередно они одолели «Аталанту» (2:1), «Фрозиноне» (4:0) и «Кальяри» (1:0) в минувшем туре.

    Последний раз «голубые» теряли очки в итальянском первенстве почти месяц тому назад, когда в домашней встрече не смогли одолеть «Кьево» (0:0), занимающее последнее место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица Серии А

    Восемь домашних игр в этой Серии А принесли «Наполи» шесть победи два ничейных результата, разница забитых и пропущенных — 19:4.

    СПАЛ

    Клуб из Феррары перед 17 туром расположился с 16 баллами на 15 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре очка.

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    С учетом кубковой игры у команды Леонардо Семпличи 8-матчевая безвыигрышная серия. Но в чемпионате последние три поединка она свела вничью.

    Сначала «бело-голубые» поделили очки в домашней игре с «Эмполи» (2:2), затем расписали мировую с «Дженоа» (1:1) в гостях, а в последнем туре разошлись миром с «Кьево» (0:0).

    В этом розыгрыше итальянской Серии А СПАЛ на выезде провел восемь встреч, в которых две выиграл, одну свел вничью и пять проиграл, разница мячей — 5:13.

    Календарь и таблица Серии А

    В минувшем сезоне «Наполи» в двух матчах переиграл СПАЛ. 1:0 — дома и 3:2 — в гостях.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Наполи» — 1.23, победа СПАЛа — 13.50, ничья — 7.20.

    Неаполитанцы, скорее всего, продолжат свою победную серию, но крупно обыграть предстоящего противника им вряд ли удастся. Предлагаем поставить с форой на гостей. 0

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    Прогноз на «Наполи» — СПАЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В субботу, 22 декабря, «Наполи» будет принимать на своем поле СПАЛ в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 по мск.
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