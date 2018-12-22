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    Покинет ли «Атлетик» зону вылета?

    «Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч Примеры 22 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Атлетик Вальядолид
    Прогноз на «Атлетик» — «Вальядолид»
    Ариц Адурис
    В субботу, 22 декабря, «Атлетик» из Бильбао на своем поле будет принимать «Вальядолид» в рамках 17 тура испанской Примеры. Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Вальядолид».
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    «Атлетик»

    Команда из Бильбао после 16 матчей чемпионата Испании заработала 15 очков и с таким количеством баллов находится в зоне вылета, на 18 месте. 17-му «Вильярреалу» она уступает только по дополнительным показателям.

    После смены наставника дела у «басков» пошли лучше. В первом поединке с Гаиской Гаритано «красно-белые» повторно разгромили «Уэску» (4:0) в кубковой игре.

    Затем последовала домашняя победа в чемпионате над «Жироной» со счетом 1:0. Этой викторией «Атлетик» прервал свою 13-матчевую безвыигрышную серию в Примере. В минувшем туре Ла Лиги «львы» расписали мировую с «Алавесом» (0:0) в гостях.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Восемь домашних матчей в этом розыгрыше испанского первенства принесли «Атлетику» две победы, четыре ничьи и два поражения, разница мячей — 8:11.

    «Вальядолид»

    Футболисты Серхио Гонсалеса перед 17 туром Примеры расположились на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков, опережая на пять баллов зону вылета.

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    За последние пять игр чемпионата Испании «бело-фиолетовые» смогли добыть только четыре очка, сыграв вничью дома с «Эйбаром» (0:0) и переиграв в гостях «Реал Сосьедад» (2:1).

    В других встречах клуб из Вальядолида проиграл, в том числе и матч последнего тура в Ла Лиге, где он оказался слабее мадридского «Атлетико» (2:3). По ходу поединка «Вальядолид» отыграл два мяча, но удержать ничейный результат не смог, пропустив от Гризманна за 10 минут до конца встречи.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне чемпионата Испании «бело-фиолетовые» провели восемь игр на выезде, где три матча выиграли, столько же свели вничью и два проиграли, разница мячей — 7:7.

    Последний раз эти команды между собой играли в сентябре этого года в товарищеском матче. И тогда «Атлетик» взял верх со счетом 3:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.78.

    На победу гостей дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.

    После смены наставника «баски» начали подниматься с подвала турнирной таблицы, а их противник, напротив, после удачного старта в последнее время стал сдавать позиции.

    Прогнозируем, что хозяева одержат победу. 0

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    Прогноз на «Атлетик» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В субботу, 22 декабря, «Атлетик» из Бильбао на своем поле будет принимать «Вальядолид» в рамках 17 тура испанской Примеры. Начало матча — в 22:45 по мск.
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