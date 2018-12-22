«Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч Примеры 22 декабря 2018 года

В субботу, 22 декабря, «Атлетик» из Бильбао на своем поле будет принимать «Вальядолид» в рамках 17 тура испанской Примеры. Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Вальядолид».

«Атлетик»

Команда из Бильбао после 16 матчей чемпионата Испании заработала 15 очков и с таким количеством баллов находится в зоне вылета, на 18 месте. 17-му «Вильярреалу» она уступает только по дополнительным показателям.

После смены наставника дела у «басков» пошли лучше. В первом поединке с Гаиской Гаритано «красно-белые» повторно разгромили «Уэску» (4:0) в кубковой игре.

Затем последовала домашняя победа в чемпионате над «Жироной» со счетом 1:0. Этой викторией «Атлетик» прервал свою 13-матчевую безвыигрышную серию в Примере. В минувшем туре Ла Лиги «львы» расписали мировую с «Алавесом» (0:0) в гостях.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Восемь домашних матчей в этом розыгрыше испанского первенства принесли «Атлетику» две победы, четыре ничьи и два поражения, разница мячей — 8:11.

«Вальядолид»

Футболисты Серхио Гонсалеса перед 17 туром Примеры расположились на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков, опережая на пять баллов зону вылета.

За последние пять игр чемпионата Испании «бело-фиолетовые» смогли добыть только четыре очка, сыграв вничью дома с «Эйбаром» (0:0) и переиграв в гостях «Реал Сосьедад» (2:1).

В других встречах клуб из Вальядолида проиграл, в том числе и матч последнего тура в Ла Лиге, где он оказался слабее мадридского «Атлетико» (2:3). По ходу поединка «Вальядолид» отыграл два мяча, но удержать ничейный результат не смог, пропустив от Гризманна за 10 минут до конца встречи.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне чемпионата Испании «бело-фиолетовые» провели восемь игр на выезде, где три матча выиграли, столько же свели вничью и два проиграли, разница мячей — 7:7.

Последний раз эти команды между собой играли в сентябре этого года в товарищеском матче. И тогда «Атлетик» взял верх со счетом 3:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.78.

На победу гостей дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.

После смены наставника «баски» начали подниматься с подвала турнирной таблицы, а их противник, напротив, после удачного старта в последнее время стал сдавать позиции.

Прогнозируем, что хозяева одержат победу. 0