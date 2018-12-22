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    Отойдет ли «Арсенал» от неудач?

    «Арсенал» — «Бернли». Прогноз на матч 18-го тура английской Премьер-лиги 22 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Бернли
    Прогноз на «Арсенал» — «Бернли»
    «Арсенал» проиграл два предыдущих матча
    В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Бернли». Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс». Игра начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Бернли».
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    «Арсенал»

    После поражений в двух стартовых турах «Арсенал» отметился 11-матчевой победной серией во всех турнирах, благодаря чему быстро стал участником борьбы за место в Лиге чемпионов. Соперником, который его остановил, стал «Кристал Пэлас» — земляки сыграли вничью 2:2.

    Именно с этого поединка началась пусть небольшая — три встречи, но все же безвыигрышная серия подопечных Унаи Эмери в чемпионате. Тем не менее, затем клуб одержал три победы кряду во всех турнирах, включая дерби против «Тоттенхэма» (4:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    Ничья на выезде против «МЮ» (2:2) привела к выпадению команды из зоны Лиги чемпионов на пятое место. Вернуться туда пока так и не удалось, а в двух предыдущих матчах — АПЛ и Кубка Лиги — «Канониры» и вовсе уступили.

    «Бернли»

    «Бернли» в этом сезоне не может похвастаться хорошими результатами. После седьмого места по итогам прошлого чемпионата в текущей кампании команда Шона Дайча пока идет лишь 18-й.

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    Коллектив в десяти матчах из 17-ти, набрал 12 очков и находится в зоне вылета. Правда, клуб лишь по разнице забитых и пропущенных мячей не идет на спасительной 17-й позиции.

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    • Важно отметить, что команда пропускает в среднем по два гола за игру — 33 мяча. Больше кларетовых в английской Премьер-лиге пропустил только главный аутсайдер «Фулхэм».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 15,00, а ничья — в 6,00.

    Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше 2-х голов, 3-х карточек и 10-ти угловых за 6,00. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.00. В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Бернли». Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс». Игра начнется в 15:30 по московскому времени.
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