«Майнц» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 19 декабря 2018 года

В среду, 19 декабря, в 16 туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своей арене сразится с «Айнтрахтом». Начало поединка — в 22:30 по Москве. Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт».

«Майнц»

Команда Сандро Шварца с 19 очками расположилась после 15 туров немецкого первенства на 10 позиции, находясь на расстоянии четырех баллов от еврокубковой зоны.

В минувшем туре «карнавальники» неудачно провели выездной поединок с «РБ Лейпциг», по итогам которого они были разгромлены со счетом 1:4.

Перед этим поединком «Майнц» набрал четыре очка в двух встречах — обыграл в гостях «Фортуну» (1:0) и расписал мировую с «Ганновером» (1:1) на своей арене.

Все прогнозы на футбол

Восемь домашних игр в этом розыгрыше Бундеслиги принесли «красно-белым» три победы, три ничейных результата и два поражения, разница мячей — 8:7.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» перед 16 игровым днем в немецком первенстве занимает пятое место, имея в своем активе 26 очков и отстает от четвертой лигачемпионовой строки на два пункта.

В декабре «орлы» успели провести четыре поединка. Три из них пришлись на чемпионат Германии и один на Лигу Европы. Сначала дружина Ади Хюттера проиграла две игры в Бундеслиги — «Вольфсбургу» (1:2) дома и «Герте» (0:1) в Берлине.

Затем одержала шестую победу кряду на групповой стадии ЛЕ, переиграв в выездном матче римский «Лацио» со счетом 2:1, затем на внутренней арене одолела на своей территории «Байер» — 2:1.

На выезде в этом чемпионате Германии «Айнтрахт» провел восемь игр, где в четырех одержал победы, один раз сыграл вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 13:10.

Календарь и таблица Бундеслиги

В минувшем розыгрыше Бундеслиги «Майнц» на своем поле свел вничью поединок с «Айнтрахтом» — 1:1, а во Франкфурте хозяева взяли верх — 3:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Айнтрахта» — 2.30, победа «Майнца» — 3.20, ничья — 3.55.

На своем поле «карнавальники», как правило, выступают неплохо. Прогнозируем, что в предстоящем поединке они не проиграют. 0