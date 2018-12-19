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    Заработает ли «Майнц» очки в игре с «Айнтрахтом»?

    «Майнц» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 19 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Майнц Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт»
    Робин Куайсон
    В среду, 19 декабря, в 16 туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своей арене сразится с «Айнтрахтом». Начало поединка — в 22:30 по Москве. Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт».
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    «Майнц»

    Команда Сандро Шварца с 19 очками расположилась после 15 туров немецкого первенства на 10 позиции, находясь на расстоянии четырех баллов от еврокубковой зоны.

    В минувшем туре «карнавальники» неудачно провели выездной поединок с «РБ Лейпциг», по итогам которого они были разгромлены со счетом 1:4.

    Перед этим поединком «Майнц» набрал четыре очка в двух встречах — обыграл в гостях «Фортуну» (1:0) и расписал мировую с «Ганновером» (1:1) на своей арене.

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    Восемь домашних игр в этом розыгрыше Бундеслиги принесли «красно-белым» три победы, три ничейных результата и два поражения, разница мячей — 8:7.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» перед 16 игровым днем в немецком первенстве занимает пятое место, имея в своем активе 26 очков и отстает от четвертой лигачемпионовой строки на два пункта.

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    В декабре «орлы» успели провести четыре поединка. Три из них пришлись на чемпионат Германии и один на Лигу Европы. Сначала дружина Ади Хюттера проиграла две игры в Бундеслиги — «Вольфсбургу» (1:2) дома и «Герте» (0:1) в Берлине.

    Затем одержала шестую победу кряду на групповой стадии ЛЕ, переиграв в выездном матче римский «Лацио» со счетом 2:1, затем на внутренней арене одолела на своей территории «Байер» — 2:1.

    На выезде в этом чемпионате Германии «Айнтрахт» провел восемь игр, где в четырех одержал победы, один раз сыграл вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 13:10.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги «Майнц» на своем поле свел вничью поединок с «Айнтрахтом» — 1:1, а во Франкфурте хозяева взяли верх — 3:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Айнтрахта» — 2.30, победа «Майнца» — 3.20, ничья — 3.55.

    На своем поле «карнавальники», как правило, выступают неплохо. Прогнозируем, что в предстоящем поединке они не проиграют. 0

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    Прогноз на «Майнц» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В среду, 19 декабря, в 16 туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своей арене сразится с «Айнтрахтом». Начало поединка — в 22:30 по Москве.
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