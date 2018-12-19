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    «Челси» — «Борнмут»: матч без шансов для гостей

    «Челси» — «Борнмут». Прогноз на матч четвертьфинала Кубка английской лиги 19 декабря 2018 года

    Кубок Лиги Футбол Англии Челси Борнмут
    Прогноз на «Челси» — «Борнмут»
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    В рамках четвертьфинального поединка Кубка английской лиги сойдутся команды «Челси» и «Борнмут». Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Борнмут».
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    «Челси»

    «Челси» постепенно возвращает себе ту былую форму, которая была у команды сразу после прихода Конте. В нынешнем сезоне в Кубке лиги «аристократы» успели сыграть два матча. В первом клуб из Лондона обыграл «Ливерпуль» 1:2, а во втором — «Дерби Каунти» со счетом 3:2.

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    В последних 6 матчах «Челси» одержал 3 победы, сыграл один раз вничью и проиграл «Вулверхэмптону» 2:1. Во всех поединках, кроме встречи с «волками», «лондонцы» забивали не менее 2 голов.

    Сарри не сможет рассчитывать на таких футболистов как Мората, Мозес и Ван Гинкел.

    «Борнмут»

    «Борнмут» отличная команда, но сейчас «вишни» испытывают проблемы. В 6 последних играх было 5 поражений. При этом команда регулярно пропускала в свои ворота. В кубковом матче права на ошибку нет, поскольку все может решиться в одном поединке.

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    В Кубке английской лиги «Борнмут» прошел уже три команды. Сначала на пути стал «Милтон Кинс» (3:0), а затем были одержаны победы над «Блэкберном» (3:2) и «Норвичем» (2:1).

    Травмированных у главного наставника предостаточно. В лазарете клуба находятся Мингс, Кук, Гослинг, Смит и Фрэнсис.

    Прогноз

    Прошлый кубковый матч между этими командами состоялся почти год назад, и тогда победили игроки «Челси» со счетом 2:1. Кроме того, и Сарри успел одержать победу над «вишнями», поскольку в сентябре «аристократы» принимали этого соперника у себя дома (2:0).

    Прогнозируем, что в этом матче «Челси» пройдет «Борнмут» без каких-либо проблем. Рекомендуемая ставка — победа «Челси» с форой -1,5 с коэффициентом 1,89. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В рамках четвертьфинального поединка Кубка английской лиги сойдутся команды «Челси» и «Борнмут». Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени.
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