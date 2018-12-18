«Боруссия» Менхенгладбах — «Нюрнберг». Прогноз на матч 16 тура немецкой Бундеслиги 18 декабря 2018 года

На стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе состоится первый поединок 16 тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия М» и «Нюрнберг». Сигнал о старте матча судья даст в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Нюрнберг».

«Боруссия М»

Подопечные Дитера Хекинга занимают второе место в Бундеслиге. В их активе 30 баллов. Отставание от «дортмундцев» составляет 9 пунктов. Также сзади клуб подгоняют «Бавария» (30 очков) и «Лейпциг» (28 баллов). Однозначно в домашней игре против «Нюрнберга» «пони» собираются одержать уверенную победу.

За последние шесть игр в нынешнем сезоне немецкого первенства «Боруссия М» одержала 4 победы и один раз сыграла вничью. Помимо этого было и одно поражение («Лейпциг» 2:0). Что касается домашних выступлений, то на родном стадионе клуб из Менхенгладбаха побеждает уже 10 матчей кряду. Вряд ли нынешний «Нюрнберг» в состоянии прервать эту победную серию хозяев.

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Стоит отметить, что в последних 12 встречах на «Боруссия-Парк» соперники «жеребцов» пропускают как минимум по 2 гола. В этот раз у хозяев есть все шансы поразить ворота соперника несколько раз, поскольку за 15 игр нынешнего сезона гости имеют 35 пропущенных голов.

В предстоящем матче не смогут принять участие Раффаэл, Дукур и Гинтер.

«Нюрнберг»

На данный момент «славные» являются аутсайдерами, поскольку занимают 17 место из 18 возможных и являются обладателями 11 баллов. Пока что команда Кольнера не может найти свою игру и все это пагубно сказывается на результатах.

«Нюрнберг» уже 9 матч кряду не может победить. В гостевых выступлениях эта серия насчитывает 7 поединков. Помимо этого стоит заметить, что в 5 из 7 последних выездных встреч «легенды» уступают своим соперникам как в тайме, так и в матче.

В 5 последних играх на чужом стадионе в ворота коллектива из Нюрнберга влетает не менее 2 мячей. Последние поединки с участием этой немецкой команды заканчиваются с общим тоталом больше 2,5.

Трудно сказать, на что будет рассчитывать «Нюрнберг». Скорее всего, гостям не удастся увезти с Менхенгладбаха даже одного пункта.

Прогноз

Хозяева являются фаворитами встречи — 1,45 против 6,60. На ничейный результат букмекеры дают коэффициент 5,20. Мы считаем, что в предстоящем матче можно рассчитывать на уверенную победу «Боруссии М». Рекомендуемая ставка — победа первой команды с форой -1,5 с коэффициентом 2,15. 0