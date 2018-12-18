ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» закрепился на 4-м месте АПЛАзар вернул себе статус лидера «Челси» Россия — ФинляндияИсторическая победа над финнами на футбольном стадионе «Манчестер Сити» — «Эвертон»АПЛ. «МанСити» одолел «Эвертон», «Ливерпуль» победил «МЮ»
  • 04:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 08:26
    • Игрок «Аякса» выиграл премию Golden Boy
  • 08:10
    • «Рейнджерс» вызвали Георгиева из АХЛ
  • 02:11
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 00:59
    • «Монако» крупно проиграл «Лиону», Головин получил красную карточку
  • 00:42
    • «Барселона» разгромила «Леванте», Месси оформил хет-трик
  • 22:03
    • «Наполи» вырвал победу у «Кальяри»
    Все новости спорта

    «Боруссия» Менхенгладбах настроена на уверенную победу

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Нюрнберг». Прогноз на матч 16 тура немецкой Бундеслиги 18 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Нюрнберг
    Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Нюрнберг»
    «Боруссии М» необходимо сокращать отставание от «дортмундцев»
    На стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе состоится первый поединок 16 тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия М» и «Нюрнберг». Сигнал о старте матча судья даст в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Нюрнберг».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Боруссия М»

    Подопечные Дитера Хекинга занимают второе место в Бундеслиге. В их активе 30 баллов. Отставание от «дортмундцев» составляет 9 пунктов. Также сзади клуб подгоняют «Бавария» (30 очков) и «Лейпциг» (28 баллов). Однозначно в домашней игре против «Нюрнберга» «пони» собираются одержать уверенную победу.

    За последние шесть игр в нынешнем сезоне немецкого первенства «Боруссия М» одержала 4 победы и один раз сыграла вничью. Помимо этого было и одно поражение («Лейпциг» 2:0). Что касается домашних выступлений, то на родном стадионе клуб из Менхенгладбаха побеждает уже 10 матчей кряду. Вряд ли нынешний «Нюрнберг» в состоянии прервать эту победную серию хозяев.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Стоит отметить, что в последних 12 встречах на «Боруссия-Парк» соперники «жеребцов» пропускают как минимум по 2 гола. В этот раз у хозяев есть все шансы поразить ворота соперника несколько раз, поскольку за 15 игр нынешнего сезона гости имеют 35 пропущенных голов.

    В предстоящем матче не смогут принять участие Раффаэл, Дукур и Гинтер.

    «Нюрнберг»

    На данный момент «славные» являются аутсайдерами, поскольку занимают 17 место из 18 возможных и являются обладателями 11 баллов. Пока что команда Кольнера не может найти свою игру и все это пагубно сказывается на результатах.

    «Нюрнберг» уже 9 матч кряду не может победить. В гостевых выступлениях эта серия насчитывает 7 поединков. Помимо этого стоит заметить, что в 5 из 7 последних выездных встреч «легенды» уступают своим соперникам как в тайме, так и в матче.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В 5 последних играх на чужом стадионе в ворота коллектива из Нюрнберга влетает не менее 2 мячей. Последние поединки с участием этой немецкой команды заканчиваются с общим тоталом больше 2,5.

    Трудно сказать, на что будет рассчитывать «Нюрнберг». Скорее всего, гостям не удастся увезти с Менхенгладбаха даже одного пункта.

    Прогноз

    Хозяева являются фаворитами встречи — 1,45 против 6,60. На ничейный результат букмекеры дают коэффициент 5,20. Мы считаем, что в предстоящем матче можно рассчитывать на уверенную победу «Боруссии М». Рекомендуемая ставка — победа первой команды с форой -1,5 с коэффициентом 2,15. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Коламбус — Вегас
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эсперанс — Гвадалахара
  • Завтра в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Аль-Айн
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Тоттенхэм» вырвал путевку в плей-офф в конце матча
  • «Тоттенхэм» добился успеха с помощью оружия «Барселоны»
    • 19:36 12/12/2018     Юрген Клопп и Пеп Гвардиола
  • Чемпионская гонка АПЛ. Так кто же фаворит?
    • 17:44 11/12/2018     Поль Погба
  • Погба несовместим с нынешним «МЮ» и Моуринью. Французу пора уходить
    • 01:54 12/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Нюрнберг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. На стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе состоится первый поединок 16 тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия М» и «Нюрнберг». Сигнал о старте матча судья даст в 20:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 00:490
  • 21:31
    • Россия проиграла Франции в финале чемпионата Европы по гандболу
  • 20:59
    • Дубль Шакири принес «Ливерпулю» победу над «МЮ»
  • 19:41
    • Россия разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
    Игроки «МЮ» Футбол «Ливерпуль» против «МЮ». Топ-10 матчей в историиВспоминаем самые лучшие противостояния «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Вчера в 17:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Челси» и «Арсенала», битва на «Энфилде»
  • 5.54
    •
  • 08:43
    • Анчелотти: Поражение от «Ливерпуля» стало ударом
  • 00:25
    • «Рома» одержала волевую победу над «Дженоа»
  • 00:21
    • Капризов: Мой исторический гол? Да бросьте!
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный бросок Овечкина, ассисты Дадонова и МалкинаРезультаты матча НХЛ 16 декабря Вчера в 10:570
  • 20:52
    • Саночник Репилов завоевал второе золото на этапе Кубка мира в США
  • 19:27
    • «Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»
  • 19:15
    • «Саутгемптон» вырвал победу у «Арсенала»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие