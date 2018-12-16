«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз на матч 17-го тура английской Премьер-лиги 16 декабря 2018 года

В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Саутгемптон» и «Арсенал». Поединок пройдет на стадионе «Сент Мэри». Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Арсенал».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» переживает не лучшие времена. Клуб с юга Англии находится на 18-м месте и в его активе всего девять зачетных баллов.

Вдобавок ко всему этому, после упущенной победы над «МЮ» с поста главного тренера был уволен Марк Хьюз. Его место занял Ральф Хасенхюттль.

За 16 туров «Святые» одержали всего одну победу — они не смогли выиграть последние 10 матчей. Это худший старт для команды за последние несколько лет, проведенных в элите английского футбола.

«Арсенал»

После поражений в двух стартовых турах «Арсенал» отметился 11-матчевой победной серией во всех турнирах, благодаря чему быстро стал участником борьбы за место в Лиге чемпионов. Соперником, который его остановил, стал «Кристал Пэлас» — земляки сыграли вничью 2:2.

Именно с этого поединка началась пусть небольшая — три встречи, но все же безвыигрышная серия подопечных Унаи Эмери в чемпионате. Тем не менее, затем клуб одержал три победы кряду во всех турнирах, включая дерби против «Тоттенхэма» (4:2).

Ничья на выезде против «Манчестер Юнайтед» (2:2) в предыдущем поединке привела к выпадению команды из зоны Лиги чемпионов на пятое место. Туда она пока что не вернулась, несмотря на две победы после осечки на «Олд Траффорд», которые довели ее беспроигрышную серию до 22 матчей.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0