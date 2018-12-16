«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 16 декабря 2018 года

В воскресенье, 16 декабря, в 15 туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своей арене сразится с «Майнцом». Встреча, которая пройдет на «Ред Булл Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Майнц».

«РБ Лейпциг»

Футболисты Ральфа Рангника после 14 туров чемпионата расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков и на два балла опережают пятый «Айнтрахт».

В последнее время «быки» немного сбавили обороты, одержав всего лишь одну победу в последних пяти матчах во всех турнирах. Накануне они не смогли обыграть норвежский «Русенборг» (1:1) в Лиге Европы, и таким образом завершили выступление на евроарене.

Непосредственно в Бундеслиге за этот период «красно-белые» одолели на своей территории «Боруссию М» (2:0), а также проиграли «Вольфсбургу» (0:1) и «Фрайбургу» (0:3) на выезде.

Семь домашних матчей в этом розыгрыше немецкого первенства принесли «РБ Лейпциг» пять побед при двух ничейных результатах, разница мячей — 17:3, при этом последние пять встреч на своем поле «быки» удержали ворота на замке.

«Майнц»

«Карнавальники» перед 15 игровым днем идут на 10 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, заработав 19 очков и на четыре пункта отстают от шестой еврокубковой строки.

В отличии от своего противника, «Майнц» проиграл только один раз за предыдущие пять игр. Это поражение пришлось на своем стадионе против лидера чемпионата «Боруссии Д» (1:2).

После чего была одержана победа в гостях над «Фортуной» (1:0), а в минувшем туре дружина Сандро Шварца расписала мировую с «Ганновером» (1:1) дома.

Календарь и таблица Бундеслиги

На выезде в этом розыгрыше Бундеслиги «Майнц» провел шесть встреч, которые принесли ему две победы, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 5:8.

Все прогнозы на Бундеслигу

В минувшем сезоне оппоненты в Лейпциге сыграли вничью со счетом 2:2, а в Майнце хозяева взяли верх — 3:0.



Прогноз

«Быки», которые на неделе вылетели из еврокубков, теперь все силы сосредоточат на чемпионате, где у них стоит задача — пробиться в Лигу чемпионов.

Прогнозируем, что в «РБ Лейпциг» одержит победу с разницей в несколько мячей. 0