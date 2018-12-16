ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон Алиссон потеснил Де Хеа. Вратарь «Ливерпуля» стал лучшим в АПЛ Александр ОвечкинНХЛ. Второй подряд хет-трик Овечкина, шайбы Бучневича и Барбашева Лучано СпаллеттиСпаллетти взял ответственность на себя. «Интер» провалил задачу
  • 14:53
    • Россия выиграла золото в комбинированной эстафете на ЧМ в Китае
  • 13:53
    • IBU решил не применять санкции к российским биатлонистам
  • 13:22
    • Моуринью недоволен руководством «Манчестер Юнайтед»
  • 11:04
    • Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на проблемы со здоровьем
  • 09:53
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:15
    • Восьмая подряд победа «Бостона», «Индиана» обыграла «Филадельфию»
  • 08:09
    • Сборная России U18 обыграла США в матче Мирового кубка вызова
    Все новости спорта

    «РБ Лейпциг» сосредоточится на чемпионате

    «РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 16 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Майнц
    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Майнц»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 16 декабря, в 15 туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своей арене сразится с «Майнцом». Встреча, которая пройдет на «Ред Булл Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Майнц».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «РБ Лейпциг»

    Футболисты Ральфа Рангника после 14 туров чемпионата расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков и на два балла опережают пятый «Айнтрахт».

    В последнее время «быки» немного сбавили обороты, одержав всего лишь одну победу в последних пяти матчах во всех турнирах. Накануне они не смогли обыграть норвежский «Русенборг» (1:1) в Лиге Европы, и таким образом завершили выступление на евроарене.

    Непосредственно в Бундеслиге за этот период «красно-белые» одолели на своей территории «Боруссию М» (2:0), а также проиграли «Вольфсбургу» (0:1) и «Фрайбургу» (0:3) на выезде.

  • «Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жестко
  • Лига чемпионов это подтверждает
  • 27/11/2018

    • Семь домашних матчей в этом розыгрыше немецкого первенства принесли «РБ Лейпциг» пять побед при двух ничейных результатах, разница мячей — 17:3, при этом последние пять встреч на своем поле «быки» удержали ворота на замке.

    «Майнц»

    «Карнавальники» перед 15 игровым днем идут на 10 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, заработав 19 очков и на четыре пункта отстают от шестой еврокубковой строки.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В отличии от своего противника, «Майнц» проиграл только один раз за предыдущие пять игр. Это поражение пришлось на своем стадионе против лидера чемпионата «Боруссии Д» (1:2).

    После чего была одержана победа в гостях над «Фортуной» (1:0), а в минувшем туре дружина Сандро Шварца расписала мировую с «Ганновером» (1:1) дома.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На выезде в этом розыгрыше Бундеслиги «Майнц» провел шесть встреч, которые принесли ему две победы, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 5:8.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В минувшем сезоне оппоненты в Лейпциге сыграли вничью со счетом 2:2, а в Майнце хозяева взяли верх — 3:0.

    Прогноз

    «Быки», которые на неделе вылетели из еврокубков, теперь все силы сосредоточат на чемпионате, где у них стоит задача — пробиться в Лигу чемпионов.

    Прогнозируем, что в «РБ Лейпциг» одержит победу с разницей в несколько мячей. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Сегодня в 15:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ганновер — Бавария
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Сегодня в 17:30
    •  5.04
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Борнмут
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Дижон — Пари Сен-Жермен
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм
  • Сегодня в 20:30
    •  7.50
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:00
    •
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Завтра в 14:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны
    • Вчера в 00:28     «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории
  • Как две замены перевернули финал Копа Либертадорес
    • 20:03 10/12/2018     Алиссон отбил удар Аркадиуша Милика
  • Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон
    • 13:15 12/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В воскресенье, 16 декабря, в 15 туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своей арене сразится с «Майнцом». Встреча, которая пройдет на «Ред Булл Арене», начнется в 17:30 по мск.
    Тоже интересно
    «Сельта» — «Леганес» Футбол Примера. Ничья «Сельты» и «Леганеса», «Реал» примет «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 01:070
  • 13:38
    • «Милан» не будет выкупать Игуаина и отправит его в «Челси»
  • 13:09
    • Креспо стал главным тренером «Банфилда»
  • 11:30
    • Солт-Лейк-Сити стал претендентом на проведение зимних ОИ от США
    Хоккеисты сборной России Хоккей Спасение в третьем периоде. Россия одолела шведов в МосквеСМИ — о победе сборной России в стартовом матче Кубка Первого канала Вчера в 14:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Готов ли «Ювентус» к туринскому дерби?
  • 5.04
    •
  • 11:19
    • Шведский биатлонист заболел мононуклеозом
  • 09:41
    • «Атлетик» продлил контракты с двумя игроками
  • 09:25
    • Рианчо не связывает Глушакова с будущим «Спартака»
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» Хоккей НХЛ. 48 сейвов Василевского, дубли Панарина и СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 декабря Вчера в 09:220
  • 00:43
    • Олимпийская сборная России разгромила Швейцарию и выиграла Кубок Люцерна
  • 21:26
    • Женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы по гандболу
  • 01:03
    • «Сельта» и «Леганес» победителя не определили
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие