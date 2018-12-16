«Эспаньол» — «Бетис». Прогноз и ставки на чемпионата Испании 16 декабря 2018 года

В воскресенье, 16 декабря, «Эспаньол» на своем поле примет «Бетис» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат», начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Эспаньол» — «Бетис».

«Эспаньол»

«Попугаи» перед 17 туром Примеры расположились на 11 позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 21 балл и отстают от своего предстоящего противника, который на седьмой позиции, на одно очко.

Команда Руби проиграла последние четыре игры кряду в чемпионате. Поочередно она была повержена «Севильей» (1:2), «Жироной» (1:3), «Хетафе» (0:3) и «Барселоной» (0:4).

Но в этот неудачный для себя период «бело-синие» преодолели 1/16 финала Кубка Короля, обыграв дома на этой стадии перволиговый «Кадис» (1:0), после поражения в гостях — 1:2.

Семь домашних матчей в этом сезоне Примеры принесли «Эспаньолу» пять побед при двух проигрышах, которые состоялись в последних матчах, разница мячей — 9:8.

Из-за травмы эту игру пропустит защитник Марио Гермосо, а также дисквалифицированный защитник Вила Вила Росельо.

«Бетис»

Дружина Кике Сетьена накануне пробилась в 1/16 финала Лиги Европы, заняв в своем квартете первое место. В заключительной игре они не смогла обыграть «Дюделанж» из Люксембурга в гостях — 0:0.

На внутренней арене «бетикос» после 16 туров занимают седьмую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, с отставанием от топ-4 в четыре очка.

С учетом свех турниров на данный момент у команды из Севильи 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой она четыре встречи выиграла и одну свела вничью.

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За этот период «зелено-белые» обыграли в чемпионате на своем поле «Реал Сосьедад» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:0), а также в Кубке Испании повторно переиграли сантандерский «Расинг» (4:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

На выезде в этом сезоне испанского первенства «Бетис» сыграл семь встреч, в которых в двух выиграл, два свел вничью и три проиграл, разница забитых и пропущенных — 6:8.

В лазарете команды находится полузащитник Андрес Гуардадо.

В минувшем сезоне «Эспаньол» на своем поле взял верх над «Бетисом» со счетом 1:0, а в Севильи проиграл — 0:3.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.32.

На победу гостей дают — 3.20, ничья оценена — в 3.40.

«Эспаньол» крайне неудачно провел последние четыре матча в чемпионате и будет решительно настроен прервать эту серию, но сделать это будет очень непросто, т.к. «Бетис» находится в превосходной форме. Поэтому, предлагаем поставить на хозяев с форой. 0