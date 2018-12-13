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    Шагнут ли «кельты» в евровесну?

    «Селтик» — «РБ Зальцбург». Прогнозы и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

    Лига Европы Ред Булл Зальцбург Селтик
    Прогноз на «Селтик» — «РБ Зальцбург»
    В заключительном туре Лиги Европы группы В шотландский «Селтик» на своей арене 13 декабря примет австрийский «РБ Зальцбург». Матч начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Селтик» — «РБ Зальцбург».
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    «Селтик»

    Перед заключительным туром группового этапа «кельты» занимают второе место в своем квартете, имея в своем активе девять очков и опережают третий немецкий «РБ Лейпциг» на три балла. Для выхода в следующий раунд шотландцам будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке.

    На групповой стадии ЛЕ «зелено-белые» добыли три победы и два поединка проиграли. Обыграли в двух встречах норвежский «Русенборг» (два раза по 1:0) и дома немецкую команду со счетом 2:0.

    Повержены шотландцы были в Германии «РБ Лейпцигом» — 0:2, а также проиграли «быкам» из Австрии в гостевом поединке со счетом 1:3.

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    • На внутренней арене «Селтик» лидирует с отрывом от второго «Рейнджерса» в два очка, и при этом «кельты» имеют одну игру в запасе. С учетом всех турниров у команды из Глазго 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой они пропустили всего лишь три гола.

    «РБ Зальцбург»

    Австрийские «быки» досрочно оформили выход в 1/16 Лиги Европы. В их активе находится 15 баллов и отрыв от второго «Селтика» в шесть очков.

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    Все свои поединке в группе В команда из Зальцбурга выиграла. В двух матчах она одолела одноклубников из Германии (1:0 и 3:2) и норвежский «Русенборг» (3:0 и 5:2), а также обыграла в первой игре шотландцев — 3:1.

    В чемпионате Австрии «РБ Зальцбург» расположился в верху турнирной таблицы, набрав в 17 матчах 45 очков и опережает ближайшего преследователя на 14 пунктов.

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    Беспроигрышная серия австрийского клуба составляет 29 матчей с учетом всех турниров. При этом в текущем сезоне он еще не уступал. Последний его проигрыш датирован маем 2018 года.

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    • Также эти команды играли между собой на групповой стадии Лиги Европы четыре года тому назад. И тогда в Шотландии австрийцы взяли верх — 3:1, а в Австрии оппоненты разошлись миром — 2:2.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.50.

    На победу гостей дают — 2.85, ничья оценена — в 3.35.

    «Селтику» для выхода из группы будет достаточно не проиграть австрийцам, которые уже обеспечили себе евровесну. Но «энергетики» будут не против показать 100% в группе, т.ч. они должным образом настроятся на этот матч.

    Думаем, что соперники выдадут нескучный поединок с забитыми мячами, но хозяева все же добудут положительный результат. Предлагаем поставить — 1Х + ТБ 1,5. 0

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    Прогноз на «Селтик» — «РБ Зальцбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В заключительном туре Лиги Европы группы В шотландский «Селтик» на своей арене 13 декабря примет австрийский «РБ Зальцбург». Матч начнется в 23:00 по мск.
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