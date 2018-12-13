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    Возьмет ли «Бешикташ» реванш у «Мальме»?

    «Бешикташ» — «Мальме». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 13 декабря

    Лига Европы Бешикташ
    Прогноз на «Бешикташ» — «Мальме»
    Рикарду Куарежма
    В четверг, 13 декабря, «Бешикташ» на своем поле примет «Мальме» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы I, которая пройдет в Стамбуле, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Бешикташ» — «Мальме».
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав семь очков. «Черные орлы» отстают от «Генка» на один балл, а «Мальме» и «Сарпсборг» опережают на один и два балла соответственно.

    Подопечные Шенола Гюнеша дважды обыграли «Сарпсборг» (3:1 и 3:2), уступили «Мальме» (0:2), а также проиграли и сыграли вничью с «Генком» (2:4 и 1:1).

    В турецкой Суперлиге после 15 сыгранных туров «Бешикташ» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков. В последнем туре он разошелся миром с «Аланияспором» (0:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В лазарете «Бешикташа» находятся Райан Бабел, Пепе и Джанер Эркин.

    «Мальме»

    Футболисты «Мальме» расположились на третьей строчке в турнирной таблице группы I с шестью очками, что на одно и два меньше, чем у «Бешикташа» и «Генка» соответственно, но на один больше, чем у «Сарпсборга».

    «Небесно-голубые» уступили и разошлись миром с «Генком» (0:2 и 2:2), обыграли «Бешикташ» (2:0), а также дважды сыграли вничью с «Сарпсборгом» (1:1 и 1:1).

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    В чемпионате Швеции, который завершился в ноябре, «Мальме» финишировал третьим, отстав только от АИКа и «Норрчепинга».

    Серьезных кадровых проблем у подопечных Уве Реслера нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бешикташа» — 1.63, победа «Мальме» — 5.90, ничья — 3.70.

    Турнирный расклад играет на руку стамбульской команде, которой, скорее всего, хватит даже ничейного результата для выхода в 1/16 финала.

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    В Швеции «черные орлы» проиграли, но важно подчеркнуть, что первый мяч в свои ворота срезал Джанер Эркин, а второй они пропустили с пенальти. При этом команда Шенола Гюнеша владела игровым преимуществом.

    Игра в Стамбуле, как нам кажется, пройдет по другому сценарию. «Мальме» будет вынужден рисковать и оставлять около своих ворот свободные зоны, чем хозяева и воспользуются. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Бешикташа" и тотал больше 2,5» за 2.55.

    Еще один вариант — «хозяева забьют в первом тайме» за 1.74. Считаем, что с «Мальме» может сыграть злую шутку брак игровой практики, ведь чемпионат Швеции завершился несколько недель назад. 0

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    Прогноз на «Бешикташ» — «Мальме». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55. В четверг, 13 декабря, «Бешикташ» на своем поле примет «Мальме» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы I, которая пройдет в Стамбуле, начнется в 20:55 по московскому времени.
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