ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон отбил удар Аркадиуша МиликаКлючевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон Хоккеисты «Вашингтона»НХЛ. Хет-трик Овечкина, гол Барбашева, восьмое подряд поражение «Чикаго» «Локомотив» — «Шальке»Отмучились: «Локомотив» был деклассирован в Лиге чемпионов
  • 13:25
    • «Зенит» объяснил свои права на переименование стадиона
  • 11:51
    • Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала
  • 10:31
    • Кононов пообещал не сидеть в обороне и не ждать чужой ошибки
  • 10:17
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:07
    • «Хьюстон» обыграл «Портленд», «Торонто» победил «Клипперс»
  • 23:54
    • Выиграй путешествие на матчи европейских топ-клубов
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Шальке» и закончил выступление в еврокубках
    Все новости спорта

    Наберет ли «Акхисар» первые очки на евроарене?

    «Акхисар» — «Стандард». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

    Лига Европы Стандард
    Прогноз на «Акхисар» — «Стандард»
    «Стандард» — «Акхисар»
    В четверг, 13 декабря, турецкий «Акхисар» на своем поле примет бельгийский «Стандард» в заключительном туре Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55 по мск. Прогноз на «Акхисар» — «Стандард».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Акхисар»

    Дебют на евроарене выдался для «Акхисара» крайне неудачным. На данный момент турецкий коллектив проиграл все пять еврокубковых матчей и с нулем баллов засел на дне турнирной таблицы в своей группе и лишился возможности пробиться в весеннюю часть турнира.

    На старте группового этапа ЛЕ «черно-зеленые» проиграли российскому «Краснодару» (0:1) на своем поле, затем уступили в гостях предстоящему противнику со счетом 1:2.

    В спарке с испанской «Севильей» дружина Джихата Арслана сначала была разгромлена на выезде (0:6), а в домашней встрече упустила ничью (2:3), играя почти весь второй тайм в большинстве.

    В последней игре Лиги Европы турецкая команда проиграла в России «быкам» — 1:2, ведя в счете после первой половины игры.

  • Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
  • Полный расклад по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы
  • 30/11/2018

    • В чемпионате Турции «Акхисар» смог подняться с зоны вылета. После 15 туров он идет на 13 позиции, имея в своем активе 16 баллов и опережает опасную зону на два очка.

    «Стандард»

    Подопечные Мишеля Прюдомма набрали в своем квартете девять очков и занимают второе место. «Севилья» имеет такое же количество баллов, но опережает бельгийцев по лучшим дополнительным показателям. «Краснодар» с 12 пунктами на первой позиции.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Для выхода в следующий этап розыгрыша «красным» обязательно нужно брать три очка в Турции и ждать подходящего результата из Испании. Их устроит потеря очков испанцами или их крупная победа.

    Бельгийская команда на групповой стадии ЛЕ выиграла все домашние матчи («Акхисар» — 2:1, «Краснодар» — 2:1 и «Севилья» — 1:0), а вот на выезде она только проигрывала (в Испании — 1:5 и в России — 1:2).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На внутренней арене «Стандард» после 18 туров чемпионата расположился на восьмой позиции, заработав 27 очков и отстает от шестерки на один балл.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.70.

    На победу хозяев дают — 4.80, ничья оценена — в 4.10.

    На своем поле турецкая команда в этой Лиге Европы проигрывала только в один мяч. Прогнозируем, что даже против сверхмотивированных бельгийцев хозяева дадут бой и постараются закрыть ноль в графе набранные очки. Рекомендуем поставить на них с форой. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Кунь Лунь — Барыс
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — ЦСКА
  • Сегодня в 20:55
    •  4.19
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  1.91
  • Прогноз на матч Виктория — Рома
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хоффенхайм
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Ювентус
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Бенфика — АЕК
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аякс — Бавария
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шахтер — Лион
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Завтра в 04:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Завтра в 18:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ренн — Локомотив Астана
  • Завтра в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рапид — Рейнджерс
  • Завтра в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Айнтрахт
  • Завтра в 20:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче
  • «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем
    • 18:23 08/12/2018     Джердан Шакири и другие игроки «Ливерпуля»
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Пять выводов после волевой победы «красных»
    • 21:58 06/12/2018     «Челси» забил дважды
  • Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»
    • 19:19 09/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Акхисар» — «Стандард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73. В четверг, 13 декабря, турецкий «Акхисар» на своем поле примет бельгийский «Стандард» в заключительном туре Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55 по мск.
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Погба несовместим с нынешним «МЮ» и Моуринью. Французу пора уходитьПоль Погба находится на пике карьеры, однако ему не удается делать «Манчестер Юнайтед» лучше 01:540
  • 13:37
    • Ибрагимович договорился о продлении контракта с «Гэлакси»
  • 12:18
    • Парфенов рассчитывал взять больше очков с «Уралом»
  • 12:08
    • Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед КПК
    «Шальке» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» одолел «Наполи»Обзор матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попрощается ли ЦСКА с еврокубками на «Сантьяго Бернабеу»?
  • 4.19
    •
  • 10:49
    • «Спартак» интересуется полузащитником «Леванте»
  • 10:40
    • Штоффельсхаус посетовал на нехватку агрессии у «Локомотива»
  • 09:23
    • СМИ: Дацюк рискует пропустить Кубок Первого канала
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Чемпионская гонка АПЛ. Так кто же фаворит?Сравнительный анализ «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Вчера в 17:440
  • 01:15
    • «Атлетико» не сумел обыграть «Брюгге»
  • 01:08
    • «Монако» без Головина уступил дортмундской «Боруссии»
  • 01:01
    • «Интер» не сумел обыграть ПСВ и покинул Лигу чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие