«Акхисар» — «Стандард». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

В четверг, 13 декабря, турецкий «Акхисар» на своем поле примет бельгийский «Стандард» в заключительном туре Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55 по мск. Прогноз на «Акхисар» — «Стандард».

«Акхисар»

Дебют на евроарене выдался для «Акхисара» крайне неудачным. На данный момент турецкий коллектив проиграл все пять еврокубковых матчей и с нулем баллов засел на дне турнирной таблицы в своей группе и лишился возможности пробиться в весеннюю часть турнира.

На старте группового этапа ЛЕ «черно-зеленые» проиграли российскому «Краснодару» (0:1) на своем поле, затем уступили в гостях предстоящему противнику со счетом 1:2.

В спарке с испанской «Севильей» дружина Джихата Арслана сначала была разгромлена на выезде (0:6), а в домашней встрече упустила ничью (2:3), играя почти весь второй тайм в большинстве.

В последней игре Лиги Европы турецкая команда проиграла в России «быкам» — 1:2, ведя в счете после первой половины игры.

В чемпионате Турции «Акхисар» смог подняться с зоны вылета. После 15 туров он идет на 13 позиции, имея в своем активе 16 баллов и опережает опасную зону на два очка.

«Стандард»

Подопечные Мишеля Прюдомма набрали в своем квартете девять очков и занимают второе место. «Севилья» имеет такое же количество баллов, но опережает бельгийцев по лучшим дополнительным показателям. «Краснодар» с 12 пунктами на первой позиции.

Для выхода в следующий этап розыгрыша «красным» обязательно нужно брать три очка в Турции и ждать подходящего результата из Испании. Их устроит потеря очков испанцами или их крупная победа.

Бельгийская команда на групповой стадии ЛЕ выиграла все домашние матчи («Акхисар» — 2:1, «Краснодар» — 2:1 и «Севилья» — 1:0), а вот на выезде она только проигрывала (в Испании — 1:5 и в России — 1:2).

Календарь и таблица Лиги Европы

На внутренней арене «Стандард» после 18 туров чемпионата расположился на восьмой позиции, заработав 27 очков и отстает от шестерки на один балл.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.70.

На победу хозяев дают — 4.80, ничья оценена — в 4.10.

На своем поле турецкая команда в этой Лиге Европы проигрывала только в один мяч. Прогнозируем, что даже против сверхмотивированных бельгийцев хозяева дадут бой и постараются закрыть ноль в графе набранные очки. Рекомендуем поставить на них с форой. 0