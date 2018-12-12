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    Позволит ли «Бенфика» гостям добыть свою первую победу в группе?

    «Бенфика» — «АЕК». Прогноз на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Бенфика Португалия АЕК Афины
    Прогноз на «Бенфика» — «АЕК»
    Игроки «Бенфики» празднуют забитый гол
    На стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне встретятся команды Бенфика и «АЕК». Поединок 6 тура группового раунда Лиги чемпионов группы E начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Бенфика» — «АЕК».
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    «Бенфика»

    «Бенфика» уже обеспечила себе участие в еврокубках будущей весной. Команда занимает третье место в группе E и имеет в своем активе 4 очка. Следующий матч с «АЕК» ничего не решает, поскольку «орлы» уже никак не догонят «Аякс», да и афинский клуб ничем не угрожает португальцам.

    Для «Бенфики» групповой раунд Лиги чемпионов в этом году сложился не совсем хорошо. Команда потерпела три поражения и набрала баллы только благодаря одной победе и ничейному результату. В двух предыдущих встречах в домашних стенах португальский клуб так и не заработал 3 очка. Завтра у футболистов из Лиссабона будет шанс исправить ситуацию.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Будет мотивация у команды Руи Витории или нет, но на домашнем поле его подопечные не имеют права на поражение в любом случае. Именно болельщики должны стать главным фактором, который заставит игроков выйти на поле и показать положительный результат.

    Перед игрой с «АЕК» никаких особых проблем кадрового характера у тренера лиссабонского коллектива нет. В лазарете находится лишь Эбюэхи.

    «АЕК»

    Команда, которая не одержала ни одной победы в группе. За 5 матчей на счету клуба из Греции 0 баллов. Таким образом, можно уже с полной уверенностью говорить, что «АЕК» вылетает из еврокубков.

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    • В предыдущих пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов греческий клуб забивал лишь в одной игре против «Бенфики» в Афинах. В остальных поединках были «сухие» поражения. Также стоит отметить, что в последних пяти играх в ЛЧ «АЕК» пропускает как минимум 2 мяча в свои ворота.

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    Совершенно непонятно, как тренер будет настраивать своих футболистов на выездной матч, поскольку изменить что-либо уже не получится. Вряд ли «АЕК» резко изменит свою игру и одержит первую победу в группе E.

    Принять участие в игре не сможет Ливайя по причине дисквалификации. Также из-за травмы, скорее всего, не сыграет Лопеш.

    Прогноз

    Предыдущий поединок между этими командами завершился победой «Бенфики» со счетом 2-3. Клуб из Лиссабона выигрывал по ходу встречи с разницей в 2 мяча, но во втором тайме «АЕК» сравнял счет. Все же спустя 10 минут «орлам» удалось забить решающий гол.

    Мы считаем, что в ответной встрече тенденция на большое количество голов сохранится. Исход с общим тоталом больше 2,5 оценивается коэффициентом 1,76.

    Учитывая, что гости не забивают уже третью игру подряд, при этом в двух выездных матчах пропустили не менее двух мячей, то можно поставить на победу «Бенфики» с отрывом в два гола. Рекомендуемая ставка «Фора 1 (-1,5)» за 2,08. 0

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    Прогноз на «Бенфика» — «АЕК». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. На стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне встретятся команды Бенфика и «АЕК». Поединок 6 тура группового раунда Лиги чемпионов группы E начнется в 23:00 по московскому времени.
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