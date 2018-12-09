«Зенит» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России по футболу 9 декабря 2018 года

«Зенит»
Питерский клуб в последнее время играет довольно неровно. Ноябрь начался с вылета из Кубка России после поражения от «Ростова» (1:3).
Затем подопечные Семака дома победили «Ахмат» (1:0) в РПЛ и сыграли вничью с «Бордо» (1:1) в выездном матче Лиги Европы.
Выезд в гости к ЦСКА обернулся поражением со счетом 0:2, после чего «Зенит» на своем поле победил «Ростов» (2:0) в матче РПЛ и «Копенгаген» (1:0) в рамках Лиги Европы.
В последнем матче питерцы отправились в Тулу, где проиграли местному «Арсеналу» со счетом 2:4.
Тем не менее, «Зенит» с 34 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 26-15, по 5 голов забили Артем Дзюба и Александр ерохин, еще 4 мяча у Себастьяна Дриусси.
В предстоящем матче не сыграют Кристиан Нобоа и Игорь Смольников.
«Ростов»
Ноябрь начался с того, что «Рубин» уступил на выезде «Оренбургу» (0:1), прервав одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию казанцев во всех турнирах.
Затем подопечные Курбана Бердыева на своем поле разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и на выезде сыграли вничью с «Анжи» (1:1).
В тем же счетом 1:1 «Рубин» дома сыграл с «Динамо», упустив победу в концовке встречи, а в последнем матче подопечные Бердыева вылетели из Кубка России проиграв в гостях «Локомотиву» (0:1)
После 16 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на 9-й строке в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.
Разница забитых и пропущенных 15-13, лучший бомбардир с 4 голами — Сердар Азмун, 3 мяча у Дмитрия Полоза.
В предстоящем матче не сыграют Федор Кудряшов и Игорь Коновалов.
В первом круге «Рубин» проиграл со счетом 0:1. В прошлом сезоне казанцы дома сыграли вничью 0:0, уступив в Петербурге со счетом 1:2.
Прогноз
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу команды Семака дается коэффициент 1,50, тогда как на ничью — 4,10, а на успех «Рубина» — 7,25.
Питерский клуб в этом сезоне РПЛ почти не теряет очки на своем поле, а все неудачи последних месяцев случились в выездных матчах. Прогнозируем, что «Зенит» одержат победу.
Большого количества мячей в матче ждать не стоит. И потому, что это «Рубин», и потому, что «Зенит» забивает со скрипом в последних встречах. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0