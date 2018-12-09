«Зенит» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России по футболу 9 декабря 2018 года

В матче 17-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» встретится с «Рубином». Матч пройдет на арене «Санкт-Петербург» 9 декабря и начнется в 19:00 мск. Прогноз на «Зенит» — «Рубин».

«Зенит»

Питерский клуб в последнее время играет довольно неровно. Ноябрь начался с вылета из Кубка России после поражения от «Ростова» (1:3).

Затем подопечные Семака дома победили «Ахмат» (1:0) в РПЛ и сыграли вничью с «Бордо» (1:1) в выездном матче Лиги Европы.

Выезд в гости к ЦСКА обернулся поражением со счетом 0:2, после чего «Зенит» на своем поле победил «Ростов» (2:0) в матче РПЛ и «Копенгаген» (1:0) в рамках Лиги Европы.

В последнем матче питерцы отправились в Тулу, где проиграли местному «Арсеналу» со счетом 2:4.

Все прогнозы на РПЛ

Тем не менее, «Зенит» с 34 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 26-15, по 5 голов забили Артем Дзюба и Александр ерохин, еще 4 мяча у Себастьяна Дриусси.

В предстоящем матче не сыграют Кристиан Нобоа и Игорь Смольников.

«Ростов»

Ноябрь начался с того, что «Рубин» уступил на выезде «Оренбургу» (0:1), прервав одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию казанцев во всех турнирах.

Затем подопечные Курбана Бердыева на своем поле разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и на выезде сыграли вничью с «Анжи» (1:1).

В тем же счетом 1:1 «Рубин» дома сыграл с «Динамо», упустив победу в концовке встречи, а в последнем матче подопечные Бердыева вылетели из Кубка России проиграв в гостях «Локомотиву» (0:1)

После 16 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на 9-й строке в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

Разница забитых и пропущенных 15-13, лучший бомбардир с 4 голами — Сердар Азмун, 3 мяча у Дмитрия Полоза.

Календарь и таблица РПЛ

В предстоящем матче не сыграют Федор Кудряшов и Игорь Коновалов.

В первом круге «Рубин» проиграл со счетом 0:1. В прошлом сезоне казанцы дома сыграли вничью 0:0, уступив в Петербурге со счетом 1:2.

Прогноз

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу команды Семака дается коэффициент 1,50, тогда как на ничью — 4,10, а на успех «Рубина» — 7,25.

Питерский клуб в этом сезоне РПЛ почти не теряет очки на своем поле, а все неудачи последних месяцев случились в выездных матчах. Прогнозируем, что «Зенит» одержат победу.

Большого количества мячей в матче ждать не стоит. И потому, что это «Рубин», и потому, что «Зенит» забивает со скрипом в последних встречах. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0