«Ювентус» — «Интер». Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу 7 декабря 2018 года

В пятницу, 7 декабря, «Ювентус» на своем поле примет «Интер» в рамках 15-го тура итальянской Серии A. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Интер».

«Ювентус»

Туринский «Ювентус» на данный момент уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, имея на своем счету 40 очков.

Ближайшего конкурента «старая синьора» опережает сразу на восемь баллов, поэтому является фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

В активе команды Массимилиано Аллегри серия из пяти побед кряду, за время которой она обыграла «Эмполи» (2:1), «Кальяри» (3:1), «Милан» (2:0), СПАЛ (2:0) и «Фиорентину» (3:0).

В Лиге чемпионов «Ювентус» тоже выступает вполне уверенно. В группе H он лидирует, выиграв четыре из пяти сыгранных матчей.

Календарь и таблица Серии А

Среди травмированных у туринцев значатся Сами Хедира, Эмре Джан и Алекс Сандро.

«Интер»

Миланский «Интер» расположился на третьей позиции в турнирной таблице Серии A с 29 очками, что на 11 меньше, чем у «Ювентуса».

В десяти последних матчах итальянского первенства «нерадзурри» одержали восемь побед, но если говорить только о трех предыдущих турах, то они проиграли «Аталанте» (1:4), разгромили «Фрозиноне» (3:0) и сыграли вничью с «Ромой» (2:2).

В группе B Лиги чемпионов «Интер» занимает третье место. Недавно он потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:1), которому пока и проигрывает борьбу за путевку в 1/8 финала.

В лазарете миланского клуба находятся Раджа Найнгголан и Далберт Энрике.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.55, победа «Интера» — 5.70, ничья — 4.30.

Очевидно, что «старая синьора» пребывает в отличной форме, о чем говорит ее уверенное лидерство в турнирной таблице.

Все прогнозы на Серию А

На своем поле подопечные Массимилиано Аллегри обязаны побеждать любого соперника, но «нерадзурри» тоже имеют большие амбиции, поэтому в Турине точно постараются дать бой.

Обе команды умеют играть в атакующий футбол, так что мы бы присмотрелись к ставке «обе команды забьют» за 1.85.

Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и тотал меньше 4,5» за 2.46. Больше четырех мячей в матче двух грандов мы вряд ли увидим. 0