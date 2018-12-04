ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен ВарламовНХЛ. Невероятный камбек «Анахайма», первый шат-аут Варламова в сезоне «Спартак» — «Локомотив»«Спартак» заработал победу в дерби потом и кровью ЦСКА — «Ростов»Оплошность Влашича лишила ЦСКА победы в Ростове
  • 11:13
    • Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 10:43
    • «Арсеналу» интересен форвард «Ромы»
  • 08:49
    • Защитник «Флуминенсе» может перейти в «Спартак»
  • 08:37
    • Роббен покинет «Баварию» в конце сезона
  • 08:08
    • «Лейкерс» одержали третью победу подряд, «Даллас» победил «Клипперс»
  • 00:42
    • УЕФА создал третий еврокубковый турнир
  • 01:13
    • ПСЖ упустил победу над «Бордо» и впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1
    Все новости спорта

    Вернется ли «Борнмут» к победам?

    «Борнмут» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч чемпионата Англии 4 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Хаддерсфилд Таун
    Прогноз на «Борнмут» — «Хаддерсфилд»
    «Борнмут» проиграл три предыдущих матча
    Во вторник, 4 декабря, в 15-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» примет на своем поле «Хаддерсфилд». Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Хаддерсфилд».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Борнмут»

    Эдди Хау создал вполне боеспособный коллектив, правда, ноябрь начался для «Вишенок» неудачно. В трех турах подряд были только поражения, причем с одинаковым счетом — 1:2.

    Все неудачи были «на тоненького» — очень сомнительные, ведь команда не выглядела слабее своих соперников. Даже несмотря на то, что двое из них были гранды английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    Первый матч в декабре также принес «Борнмуту» неудачу, что, впрочем, логично, ведь это был выездной поединок против «Манчестер Сити». Гости проигрывали по ходу первого тайма, но перед самым перерывом сумели восстановить равновесие, однако все равно уступили со счетом 1:3.

    «Хаддерсфилд»

    Турнирное положение «Хаддерсфилда» довольно печально, хотя совсем недавно он был на самом дне таблицы. Долгое время коллектив не знал вкуса побед, и лучшее, чего добивался — это ничьи.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В начале сезона был соблазн сделать вывод, что команда достойна большего, поскольку в первых двух турах проиграла топ-клубам «Челси» (0:3) и «Манчестер Сити» (1:6). Тем более что как раз за этим последовали две игры с мирным исходом — против «Кардиффа» (0:0) и «Эвертона» (1:1), тем не менее, с учетом всех турниров подопечные Давида Вагнера не знали вкуса побед 10 поединков.

    Но с 11-го матча началось продвижение наверх, когда дома был повержен «Фулхэм» (1:0), а с «Вест Хэмом» (1:1) удалось сыграть вничью, после чего на выезде удалось одолеть «Вулверхэмптон» (2:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    Благодаря этому клуб выбрался из зоны вылета и до сих пор находится на 17-й позиции, несмотря на поражение от «Брайтона» (1:2) в предыдущем туре.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Сегодня в 22:30
    •  5.36
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Тампа-Бэй
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Завтра в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Амьен — Монако
  • Завтра в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Локомотив»
  • Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧ
    • 02:20 29/11/2018     Юрген Клопп
  • Эволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа
    • 19:05 27/11/2018     «Спартак» — «Локомотив»
  • «Спартак» заработал победу в дерби потом и кровью
    • 00:33
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Борнмут» — «Хаддерсфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30. Во вторник, 4 декабря, в 15-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» примет на своем поле «Хаддерсфилд». Начало матча — в 22:45 по мск.
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив», ЦСКА не справился с «Ростовом»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России Вчера в 21:410
  • 00:52
    • «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»
  • 00:36
    • «Рома» поделила очки с «Интером»
  • 20:57
    • «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»
    Мохамед Салах Футбол Величайшие противостояния АПЛ: «МЮ» и «Ливерпуль» имеют много недоброжелателейПо ходу сезона чемпионат Англии радует интересными встречами Вчера в 14:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Наполи» продолжит погоню за «Ювентусом»
  • 5.36
    •
  • 10:58
    • Неймар установил рекорд результативности в Лиге 1
  • 10:28
    • «Лейпциг» подписал американского полузащитника
  • 10:13
    • Состояние Стивенсона стабилизировалось
    Эмильяно Веласкес Футбол Примера. «Реал» одолел «Валенсию», «Барселона» победила «Вильярреал»Подробности матчей 14-го тура испанской Примеры Вчера в 22:390
  • 09:16
    • Тимофеев заявил о полной поддержке Глушакова
  • 09:04
    • Нападающий «Салавата Юлаева» дисквалифицирован на два матча
  • 08:19
    • Боломбой заменит Карасева в матче с Чехией
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие