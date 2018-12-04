«Борнмут» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч чемпионата Англии 4 декабря 2018 года

Во вторник, 4 декабря, в 15-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» примет на своем поле «Хаддерсфилд». Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Хаддерсфилд».

«Борнмут»

Эдди Хау создал вполне боеспособный коллектив, правда, ноябрь начался для «Вишенок» неудачно. В трех турах подряд были только поражения, причем с одинаковым счетом — 1:2.

Все неудачи были «на тоненького» — очень сомнительные, ведь команда не выглядела слабее своих соперников. Даже несмотря на то, что двое из них были гранды английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Первый матч в декабре также принес «Борнмуту» неудачу, что, впрочем, логично, ведь это был выездной поединок против «Манчестер Сити». Гости проигрывали по ходу первого тайма, но перед самым перерывом сумели восстановить равновесие, однако все равно уступили со счетом 1:3.

«Хаддерсфилд»

Турнирное положение «Хаддерсфилда» довольно печально, хотя совсем недавно он был на самом дне таблицы. Долгое время коллектив не знал вкуса побед, и лучшее, чего добивался — это ничьи.

В начале сезона был соблазн сделать вывод, что команда достойна большего, поскольку в первых двух турах проиграла топ-клубам «Челси» (0:3) и «Манчестер Сити» (1:6). Тем более что как раз за этим последовали две игры с мирным исходом — против «Кардиффа» (0:0) и «Эвертона» (1:1), тем не менее, с учетом всех турниров подопечные Давида Вагнера не знали вкуса побед 10 поединков.

Но с 11-го матча началось продвижение наверх, когда дома был повержен «Фулхэм» (1:0), а с «Вест Хэмом» (1:1) удалось сыграть вничью, после чего на выезде удалось одолеть «Вулверхэмптон» (2:0).

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Благодаря этому клуб выбрался из зоны вылета и до сих пор находится на 17-й позиции, несмотря на поражение от «Брайтона» (1:2) в предыдущем туре.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0