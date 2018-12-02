ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группеЛига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс Вирджил ван ДейкАПЛ. «МанСити» сыграет с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Саутгемптона» Эмильяно ВеласкесПримера. «Реал» встретится с «Валенсией», «Барселона» против «Вильярреала»
  • 00:12
    • Хованцев назвал составы сборной России на эстафеты в Поклюке
  • 22:23
    • Сборная России в овертайме вырвала победу у команды Финляндии
  • 22:03
    • «Химки» обыграли «Панатинаикос» в Евролиге
  • 21:37
    • «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд
  • 21:24
    • «Рубин» не удержал победный счет в матче с «Динамо»
  • 21:07
    • Каррера заявил об отсутствии серьезных предложений
  • 19:25
    • Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Победит ли ЦСКА в Ростове-на-Дону?

    «Ростов» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России по футболу 2 декабря 2018 года

    РПЛ Футбол России Ростов ЦСКА
    Прогноз на «Ростов» — ЦСКА
    Футболисты ЦСКА
    В воскресенье, 2 декабря, «Ростов» на своем поле примет ЦСКА в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — ЦСКА.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ростов»

    Футболисты «Ростова» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 23 очка.

    «Желто-синие» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В трех предыдущих встречах подопечные Валерия Карпина разошлись миром с «Краснодаром» (2:2) и «Динамо» (0:0), а также проиграли «Зениту» (0:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    В лазарете «Ростова» находятся Дмитрий Вебер, Аяз Гулиев и Тимофей Калачев.

    ЦСКА

    Московский ЦСКА расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками.

    На счету «армейцев» семь побед, пять ничьих и всего три поражения.

    В трех последних матчах РПЛ «красно-синие» обыграли «Зенит» (2:0) и «Ахмат» (2:0), а также сыграли вничью с «Динамо» (0:0).

  • 3999
  • Забрать
  • Бонус для новичков!
  • leon.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В Лиге чемпионов ЦСКА на этой неделе потерпел поражение от «Виктории» (1:2), из-за чего опустился на последнее место в группе.

  • ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре
  • Реакция спортивных СМИ на поражение армейцев от «Виктории» в Лиге чемпионов
  • 28/11/2018

    • У московской команды после травм восстанавливаются Виктор Васин, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Александр Макаров и Абель Эрнандес.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа ЦСКА — 2.60, победа «Ростова» — 3.10, ничья — 2.90.

    Все прогнозы на РПЛ

    Сложно сказать, смогут ли «армейцы» выиграть, поскольку в последнее время они играют с переменным успехом, да и встреча против «Виктории» отняла немало сил.

    Однако подопечные Виктора Гончаренко должны как минимум не проиграть. Дело в том, что игровая форма «Ростова» тоже пошла на спад, о чем свидетельствуют результаты. За последние два месяца «желто-синие» обыгрывали только скромный «Анжи», а забили за этот период они лишь четыре мяча, проведя шесть матчей.

    Исходя из вышесказанного вполне логичной нам кажется ставка «победа ЦСКА с форой 0» за 1.75.

    Также напрашивается ставка «тотал голов меньше 2» за 1.88, ведь «Ростов» традиционно играет от обороны, а у ЦСКА могут возникнуть проблемы в атаке. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Енисей — Ахмат
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Анжи — Уфа
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 20:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Завтра в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Завтра в 15:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Завтра в 17:05
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018     «МЮ» — «Кристал Пэлас»
  • О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся
    • 15:43 25/11/2018     Юрген Клопп
  • Эволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа
    • 19:05 27/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Ростов» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В воскресенье, 2 декабря, «Ростов» на своем поле примет ЦСКА в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 16:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Рубин» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», «Енисей» примет «Ахмат»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России Вчера в 21:280
  • 19:16
    • УЕФА может наказать «Спартак» за выбежавшего на поле болельщика
  • 19:07
    • IBU открыл допинг-дела в отношении четырех российских биатлонистов
  • 00:58
    • «Кардифф» сломил сопротивление «Вулверхэмптона»
    «Севилья» лидирует в Примере Футбол Примера — самая захватывающая лига в мире. Не из-за «Барсы» и «Реала»Чемпионат Испании регулярно радует и удивляет болельщиков сенсационными выступлениями команд, от которых сложно было ждать чего-то хорошего Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на хозяев
  • 2.45
    •
  • 00:49
    • Гол Эмбарбы принес «Райо Вальекано» победу над «Эйбаром»
  • 00:37
    • «Сент-Этьен» выиграл у «Нанта»
  • 00:24
    • «Фортуна» потерпела поражение от «Майнца»
    «Тампа-Бэй» — «Баффало» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, шайба Панарина и поражение «Баффало»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября Вчера в 09:000
  • 16:44
    • Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 16:15
    • КХЛ объявила состав участников Матча звезд
  • 14:14
    • В России пройдет чемпионат мира по шахматам
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие