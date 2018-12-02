«Ростов» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России по футболу 2 декабря 2018 года

В воскресенье, 2 декабря, «Ростов» на своем поле примет ЦСКА в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — ЦСКА.

«Ростов»

Футболисты «Ростова» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 23 очка.

«Желто-синие» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В трех предыдущих встречах подопечные Валерия Карпина разошлись миром с «Краснодаром» (2:2) и «Динамо» (0:0), а также проиграли «Зениту» (0:2).

Календарь и таблица РПЛ

В лазарете «Ростова» находятся Дмитрий Вебер, Аяз Гулиев и Тимофей Калачев.

ЦСКА

Московский ЦСКА расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками.

На счету «армейцев» семь побед, пять ничьих и всего три поражения.

В трех последних матчах РПЛ «красно-синие» обыграли «Зенит» (2:0) и «Ахмат» (2:0), а также сыграли вничью с «Динамо» (0:0).

В Лиге чемпионов ЦСКА на этой неделе потерпел поражение от «Виктории» (1:2), из-за чего опустился на последнее место в группе.

У московской команды после травм восстанавливаются Виктор Васин, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Александр Макаров и Абель Эрнандес.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа ЦСКА — 2.60, победа «Ростова» — 3.10, ничья — 2.90.

Все прогнозы на РПЛ

Сложно сказать, смогут ли «армейцы» выиграть, поскольку в последнее время они играют с переменным успехом, да и встреча против «Виктории» отняла немало сил.

Однако подопечные Виктора Гончаренко должны как минимум не проиграть. Дело в том, что игровая форма «Ростова» тоже пошла на спад, о чем свидетельствуют результаты. За последние два месяца «желто-синие» обыгрывали только скромный «Анжи», а забили за этот период они лишь четыре мяча, проведя шесть матчей.

Исходя из вышесказанного вполне логичной нам кажется ставка «победа ЦСКА с форой 0» за 1.75.

Также напрашивается ставка «тотал голов меньше 2» за 1.88, ведь «Ростов» традиционно играет от обороны, а у ЦСКА могут возникнуть проблемы в атаке. 0