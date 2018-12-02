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    «Парма» даст бой «Милану» на «Сан-Сиро»

    «Милан» — «Парма». Прогноз и ставки на матч Серии А 2 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Милан Парма
    Прогноз на «Милан» — «Парма»
    Игроки «Пармы»
    В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Милан» на своей арене сразится с «Пармой». Начало матча — в 14:30 по мск. Прогноз на «Милан» — «Парма».
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    «Милан»

    После 13 тура в итальянском первенстве «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в этих играх 22 очка, отставая от топ-4 всего лишь на один балл.

    В прошлом туре «россонери» сыграли вничью 1:1 с «Лацио» в гостях, пропустив ответный мяч в компенсированное время. А перед этим проиграли на своем поле «Ювентусу» со счетом 0:2.

    Перед этой неудачной серией команда Гаттузо в чемпионате выиграла три игры кряду. Были повержены «Сампдория» (3:2) и «Дженоа» (2:1) на «Сан-Сиро», а также «Удинезе» (1:0) на выезде.

    Шесть домашних матчей в этом розыгрыше Серии А принесли миланскому клубу четыре победы при одной ничьей и поражении, разница мячей — 12:9.

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    • На неделе «Милан» провел поединок в Лиге Европы, где не без проблем смог одолеть аутсайдера группы «Дюделанж» из Люксембурга со счетом 5:2.

    «Парма»

    «Парма» перед 14 игровым днем в Серии А занимает шестое место, имея в своем активе 20 баллов, что на два меньше, чем у «Милана».

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    «Крестоносцы» на данный момент имеют 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии. Началась она с ничейного результата 0:0 против аутсайдера «Фрозиноне» дома.

    Затем «желто-синие» две игры выиграли с одинаковым результатом 2:1. Сперва одолели в гостях «Торино», а в минувшем туре нанесли домашнее поражение «Сассуоло».

    На выезде «Парма» в этом сезоне провела шесть поединков, в которых чередовала победы и поражения (по три), разница забитых и пропущенных — 6:9.

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    • Последний матч между этими командами состоялся в феврале 2015 года — «Милан» тогда победил дома со счетом 3:1. «Россонери» выиграли семь из десяти предыдущих матчей против «Пармы», проиграв только два раза.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 1.50, победа «Пармы» — 7.90, ничья — 4.80.

    «Милан» крайне нестабилен в последнее время, вдобавок ко всему имеет ряд ключевых игроков в лазарете. Так что, предлагаем поставить на гостей с форой. 0

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    Прогноз на «Милан» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Милан» на своей арене сразится с «Пармой». Начало матча — в 14:30 по мск.
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