«Милан» — «Парма». Прогноз и ставки на матч Серии А 2 декабря 2018 года

В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Милан» на своей арене сразится с «Пармой». Начало матча — в 14:30 по мск. Прогноз на «Милан» — «Парма».

«Милан»

После 13 тура в итальянском первенстве «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в этих играх 22 очка, отставая от топ-4 всего лишь на один балл.

В прошлом туре «россонери» сыграли вничью 1:1 с «Лацио» в гостях, пропустив ответный мяч в компенсированное время. А перед этим проиграли на своем поле «Ювентусу» со счетом 0:2.

Перед этой неудачной серией команда Гаттузо в чемпионате выиграла три игры кряду. Были повержены «Сампдория» (3:2) и «Дженоа» (2:1) на «Сан-Сиро», а также «Удинезе» (1:0) на выезде.

Шесть домашних матчей в этом розыгрыше Серии А принесли миланскому клубу четыре победы при одной ничьей и поражении, разница мячей — 12:9.

На неделе «Милан» провел поединок в Лиге Европы, где не без проблем смог одолеть аутсайдера группы «Дюделанж» из Люксембурга со счетом 5:2.

«Парма»

«Парма» перед 14 игровым днем в Серии А занимает шестое место, имея в своем активе 20 баллов, что на два меньше, чем у «Милана».

«Крестоносцы» на данный момент имеют 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии. Началась она с ничейного результата 0:0 против аутсайдера «Фрозиноне» дома.

Затем «желто-синие» две игры выиграли с одинаковым результатом 2:1. Сперва одолели в гостях «Торино», а в минувшем туре нанесли домашнее поражение «Сассуоло».

На выезде «Парма» в этом сезоне провела шесть поединков, в которых чередовала победы и поражения (по три), разница забитых и пропущенных — 6:9.

Последний матч между этими командами состоялся в феврале 2015 года — «Милан» тогда победил дома со счетом 3:1. «Россонери» выиграли семь из десяти предыдущих матчей против «Пармы», проиграв только два раза.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 1.50, победа «Пармы» — 7.90, ничья — 4.80.

«Милан» крайне нестабилен в последнее время, вдобавок ко всему имеет ряд ключевых игроков в лазарете. Так что, предлагаем поставить на гостей с форой. 0