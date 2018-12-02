«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз на матч чемпионата Англии 2 декабря 2018 года

В воскресенье, 2 декабря, состоится заключительный матч 14 тура английской Премьер-лиги, в рамках которого встретятся команды «Ливерпуль» и «Эвертон». Дерби между клубами начнется в 19:15 по мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Эвертон».

«Ливерпуль»

Если на групповой стадии в Лиге чемпионов этого сезона у команды Юргена Клоппа все оказалось не так просто, то в АПЛ ребята немецкого специалиста играют довольно уверенно. Сейчас в турнирной таблице «мерсисайдцы» находятся на второй позиции с 33 очками. При этом отрыв от лидера турнира «Манчестер Сити» составляет всего 2 пункта. В этом случае есть шанс плотно сблизиться с «горожанами». Кроме того, сзади «красных» подгоняет «Тоттенхэм», который отстает всего на 3 балла.

Последние 5 матчей в английском первенстве для Клоппа и его коллектива сложились удачно, поскольку было набрано 13 очков. «Ливерпуль» в Англии хорошо забивает и мало пропускает, о чем также свидетельствует статистика. За 13 встреч турнира было забито 26 мячей, из них 14 дома. Пропущено всего 5 голов, из которых на домашние встречи приходится лишь один. В среднем за игру «Ливерпуль» забивает по 2 гола. За последние 5 игр им удалось наколотить 10 мячей и пропустить один раз.

Все прогнозы на АПЛ

На «Энфилд Роуд» команда Клоппа не терпела поражений уже около трех месяцев. Помимо этого, стоит отметить, что в матчах с командами, не входящими в ТОП-5, «Ливерпуль» берет 3 очка с вероятностью 90% и более. Во всех матчах с ТОПовыми клубами АПЛ «мерсисайдцы» ни разу не проиграли. Это показывает, насколько коллектив Клоппа стабильно играет в национальном первенстве.

Особых кадровых потерь в составе команды нет. Отсутствуют Лалана, Окслейд-Чемберлен, а Соланке и Ориги находятся под вопросом. Также стоит учесть дисквалификацию Джордана Хендерсона. Как бы там ни было, но главная мощь хозяев встречи в воскресенье будет на поле.

«Эвертон»

«Ириски», которые сейчас находятся под руководством тренера Марко Силвы, в нынешнем сезоне демонстрируют не совсем стабильный футбол. На данный момент команда располагается на 6 строчке турнирной таблицы с показателем в 22 очка. Отрыв от еврокубковой зоны составляет 5 пунктов. Сзади «Эвертон» поджимают «красные дьяволы» с Манчестера, у которых 21 зачетный балл.

За последние 5 матчей команда Силвы собрала 10 очков. Последняя победа на выезде у гостей была 6 октября над «Лестер Сити». После этого, находясь в гостях, «Эвертон» проиграл «МЮ» и сыграл вничью с «Челси».

С момента начала турнира «ириски» забили 20 мячей, при этом пропустили 15. С августа в гостях команда регулярно пропускает 1 или 2 гола и «сухими» ворота остаются очень редко. Однако в последнем выездном матче с «Челси» коллективу Силвы удалось сохранить ворота неприкосновенными.

Из отсутствующих можно отметить Джеймса Маккарти.

Очные встречи

Пять последних дерби между командами трижды заканчивались победой «Ливерпуля» и дважды вничью. В матчах АПЛ на «Энфилд Роуд» «ириски» не побеждали с 1999 года, при этом последний матч завершился ничьей 1-1.

Прогноз

1.91 Прогноз: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2 Сделать ставку!

Учитывая тот факт, что гости регулярно пропускают на выезде, а хозяева забивают по 2-3 мяча за игру, то можно сделать соответствующий вывод. Итоговый прогноз «индивидуальный тотал Ливерпуля больше 2» с коэффициентом 1,91. 0