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    Пойдет ли «Ювентус» на флорентийский компромисс?

    «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Серии А 1 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Ювентус
    Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус»
    «Фиорентина» сыграла вничью пять предыдущих матчей кряду
    В субботу, 1 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» будет принимать на своем поле «Ювентус». Начало матча — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус».
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    «Фиорентина»

    Нынешний сезон начался для «Фиорентины» довольно противоречиво. После побед в двух стартовых турах команда потерпела поражение и свела еще один матч вничью.

    Тем самым был начат сценарий чередования побед и осечек, только затем после каждого успеха «Фиалки» проигрывали. Такая ситуация продолжалась октябрьской международной паузы.

    После нее подопечные Стефано Пьоли решили пойти по другому пути. Начиная с 21 октября коллектив из Флоренции неизменно играет вничью: эта серия уже достигла пяти поединков, причем в первых четырех был зафиксирован один и тот же счет 1:1.

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    «Ювентус»

    «Ювентус» феноменально провел летне-осеннюю часть сезона. «Старая Синьора» выиграла 16 из 18-ти стартовых матчей текущей кампании во всех турнирах.

    Подопечные Массимилиано Аллегри уверенно лидируют в чемпионате Италии, где после 13-го тура опережают ближайшего преследователя на восемь очков. Они забили больше всех в Серии А, тогда как их оборона занимает единоличное первое место по надежности.

    Идеально все сложилось для туринского гранда и в Лиге чемпионов, где он уже обеспечил себе место в 1/8 финала. Единственным темным пятом стало домашнее поражение от «МЮ» (1:2) в четвертом туре группового этапа, что, впрочем, не мешает «бьянконери» лидировать в квартете за тур до завершения стадии.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают гостей, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет , и обе команды забьют за 3,50. 0

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50. В субботу, 1 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» будет принимать на своем поле «Ювентус». Начало матча — в 20:00 по Москве.
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