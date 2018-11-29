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    «Львы» добудут нужный результат в Азербайджане

    «Карабах» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 29 ноября 2018 года

    Лига Европы Португалия Спортинг Лиссабон
    Прогноз на «Карабах» — «Спортинг»
    «Спортинг» — «Карабах»
    В четверг, 29 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы азербайджанский «Карабах» примет на своем поле португальский «Спортинг». Игра начнется в 20:55 по Москве. Прогноз на «Карабах» — «Спортинг».
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    «Карабах»

    Переиграв в минувшем туре на выезде украинскую «Ворсклу» со счетом 1:0, «скакуны» таким образом добыли первые баллы в этой Лиге Европы, забили первый гол и продлили свою беспроигрышную серию, которая на данный момент насчитывает пять матчей кряду.

    С тремя очками азербайджанский клуб расположился на последнем месте в своем квартете, но отстает от португальцев на четыре очка. И в случае победы сократит отставание до минимума.

    Стартовали в этом групповом этапе подопечные Гурбана Гурбанова с поражения от предстоящего противника в гостях со счетом 0:2. Затем поочередно они также были повержены лондонским «Арсеналом» (0:3) и «Ворсклой» (0:1).

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    • На внутренней арене «Карабах» после 12 туров идет на второй позиции, набрав в этих встречах 24 очка и отстает от первого «Нефтчи» на пять баллов.

    «Спортинг»

    «Аристократы» перед пятым туром расположились на второй строке в своей группе, опережая преследователей на четыре очка.

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    Начали этот групповой этап «львы» с домашней победы над азербайджанцами (2:0). Во втором туре также добыли победу, одолев на выезде украинскую «Ворсклу» (2:1), забив им оба гола в компенсированное время.

    Спарка с «Арсеналом» принесла португальскому клубу только один пункт. На своей арене «Спортинг» проиграл со счетом 0:1, а в Лондоне оппоненты разошлись миром — 0:0.

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    • Как и их предстоящий противник, «зелено-белые» идут на второй позиции в своем чемпионате. После 10 туров у них 22 балла и 2-очковое отставание от первого «Порту».

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Спортинга» — 2.50, победа «Карабаха» — 3.00, ничья — 3.30.

    Португальцам для выхода в 1/16 финала может даже хватить и одного балла, при условии, что «Ворскла» не обыграет «Арсенал», что почти очевидно.

    Прогнозируем в этой игре непроигрыш гостей и малорезультативный матч. 0

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    Прогноз на «Карабах» — «Спортинг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В четверг, 29 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы азербайджанский «Карабах» примет на своем поле португальский «Спортинг». Игра начнется в 20:55 по Москве.
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