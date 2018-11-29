«Байер» — «Лудогорец». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА 29 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЕ «Байер» 29 ноября примет «Лудогорец». Начало матча — в 20:55 по Москве. Прогноз на «Байер» — «Лудогорец».

«Байер»

В прошлом туре «Байер» переиграл на своем поле «Цюрих» 1:0. Единственный гол в середине второго тайма вывел леверкузенцев в плей-офф Лиги Европы.

Считаем, что нет смысла анализировать этот матч со швейцарцами, ведь встреча с «Лудогорцем» будет проходить в абсолютно другом ключе.

Причина тому — следующие матчи «фармацевтов» в родном чемпионате. В последующих двух турах им предстоит сыграть с соседями по таблице — «Нюрнбергом» и «Аугсбургом».

Учитывая, что турнирное положение команды Херрлиха оставляет желать куда лучшего (12-е место, 14 очков после 12 туров), при подготовке ставки больше внимания рекомендуем уделить болгарскому сопернику «Байера».

«Лудогорец»

А болгары после четырех матчей идут в группе А на третьем месте только за счет дополнительных показателей. У киприотского «АЕКа» тоже всего два очка, но на один пропущенный мяч больше.

В последнем туре «Лудогорец» на своем поле встречался как раз с «воинами». Матч закончился без голов. Первый тайм прошел в равной борьбе (8-6 по ударам, 50 на 50 по владению).

Но острее смотрелись киприоты, что заставляло хозяев поля срывать атаки соперника фолами (3 желтых карточки за первые 45 минут игры).

Во втором болгары собрались и выдали на-гора 11 ударов. Правда, без толку — всего два долетели до площади ворот «желто-зеленых».

Отличительная особенность болгарской команды — это умение зарабатывать фолы и неумение нарушать самим. В среднем за один матч Лиги Европы соперники «Лудогорца» нарушали правила 16,25 раза.

Календарь и таблица Лиги Европы

Сами же «орлите» фолили чуток поменьше (13,75 за игру), но куда не аккуратнее — 2,63 желтых карточки за 90 минут в среднем.

Прогноз

Дирижировать матч будет голландский арбитр Деннис Хиглер, который не судил со времен квалификации. За три проведенных матча он показал 10 желтых карточек. Для отборочных матчей — очень и очень терпимо.

Это выдает в нем толерантного рефери, дающего игрокам пободаться на поле. Да и скидку на погоду судьи будут давать теперь куда чаще.

При подготовке прогноза советуем в первую очередь мониторить позиции на фолы и желтые карточки, преимущественно общие относительно «низовые» тоталы. Но пока таких ставок на отечественных конторах нет.

Поэтому предлагаем остановиться на позиции «Обе забьют» за 1,75. «Байер» за четыре матча ЛЕ забил «десятку», а пропустил семь голов — довольно много для такого клуба. В первом поединке в Разграде «орлите» затолкали в ворота немцев два гола. 0