«Наполи» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

В среду, 28 ноября, итальянский «Наполи» на своем поле будет принимать «Црвену Звезду» в рамках группы С Лиги чемпионов. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Црвена Звезда».

«Наполи»

Неаполитанский клуб стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с выезда в Сербию, где разошелся миром с «Црвеной Звездой» — 0:0.

Домашний поединок 2-го тура завершился минимальной победой над «Ливерпулем», вырванной на последних минутах встречи — 1:0.

Затем подопечные Карло Анчелотти дважды сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен». В выездной встрече итальянский клуб упустил победу над последних минутах, позволив парижанам сравнять счет — 2:2.

На своем поле «Наполи» и ПСЖ обменялись забитыми голами — 1:1. Пропустив перед перерывом, неаполитанцы отыгрались благодаря пенальти во втором тайме.

Затем в рамках Серии А «Наполи» на выезде победил «Дженоа» (2:1), после чего на своем поле не справилься с «Кьево» (0:0), занимая в итоге 2-е место в национальном первенстве.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В группе С «Наполи» лидирует с 6 очками, но на пятки наступают все конкуренты — у «Ливерпуля» 6 очков, у ПСЖ 5, у сербов — 4. Так что в предстоящем матче итальянцам нужна лишь победа.

«Црвена Звезда»

Белградский клуб успешно стартовал в Лиге чемпионов, на своем поле сыграв вничью с одним из лидеров Серии А.

Зато во втором туре сербский клуб был на выезде унижен ПСЖ, разгромившим «Црвену Звезду» со счетом 6:1. Гол престижа подопечным Владана Милоевича удалось забить лишь при счете 0:5.

Не лучше оказался и выезде в Ливерпуль, где сербский клуб пропустил четыре безответных мяча — по два в каждом тайме.

Поквитаться с англичанами удалось в домашнем матче, где «Црвена Звезда» при поддержке своих болельщиков победила «Ливерпуль» со счетом 2:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последних матчах, в рамках национального первенства, сербы победили в гостях «Динамо Вране» (3:0) и на выезде сыграли вничью с «Раднички Ниш»(2:2), лидируя в чемпионате страны.

«Црвена Звезда» имеет неплохие шансы выйти из группы, или хотя-бы пробиться в Лигу Европы, но для этого сербам нужно побеждать в Неаполе.

Прогноз

Букмекеры считают «Наполи» фаворитом матча. На победу команды Анчелотти дается коэффициент 1,16, тогда как на ничью — 7,75, а на успех «Црвены Звезды» — 20,0.

Сербская команда провально играет на выезде в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Не ошибемся, прогнозируя домашнюю победу «Наполи».

Учитывая, как «Црвена Звезда» сыграла с ПСЖ и «Ливерпулем», можно ждать крупного счета и ставить на «верх». А вот самим сербам огорчить итальянцев вряд ли удастся.

Интересные также варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «обе забьют — нет» за 1,50. 0