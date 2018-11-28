ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» одержал шестую победу подряд НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба Овечкина «Тоттенхэм» — «Челси»АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» Гонсало ИгуаинТрансферный дайджест. 20-26 ноября
  • 10:57
    • Завершена реконструкция стадиона «Динамо»
  • 10:44
    • «Краснодар» продлил контракт с футболистом сборной Швеции
  • 09:05
    • Овечкин вышел на 15 место в списке снайперов НХЛ
  • 08:52
    • «Хьюстон» проиграл «Вашингтону», «Бостон» обыграл «Нью-Орлеан»
  • 08:00
    • Россия может попасть в одну группу с Косово в отборе к ЧЕ-2020
  • 00:09
    • Рижское «Динамо» проиграло СКА в Цюрихе
  • 23:01
    • Аллегри: «Ювентус» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне
    Все новости спорта

    «Наполи» продлит серию выездных разгромов «Црвены Звезды»

    «Наполи» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Наполи Футбол Италии
    Прогноз на «Наполи» — «Црвена Звезда»
    «Наполи» — «Црвена Звезда»
    В среду, 28 ноября, итальянский «Наполи» на своем поле будет принимать «Црвену Звезду» в рамках группы С Лиги чемпионов. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Црвена Звезда».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Наполи»

    Неаполитанский клуб стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с выезда в Сербию, где разошелся миром с «Црвеной Звездой» — 0:0.

    Домашний поединок 2-го тура завершился минимальной победой над «Ливерпулем», вырванной на последних минутах встречи — 1:0.

  • «Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ
  • Реакция прессы на матч ПСЖ — «Наполи»
  • 25/10/2018

    • Затем подопечные Карло Анчелотти дважды сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен». В выездной встрече итальянский клуб упустил победу над последних минутах, позволив парижанам сравнять счет — 2:2.

    На своем поле «Наполи» и ПСЖ обменялись забитыми голами — 1:1. Пропустив перед перерывом, неаполитанцы отыгрались благодаря пенальти во втором тайме.

    Затем в рамках Серии А «Наполи» на выезде победил «Дженоа» (2:1), после чего на своем поле не справилься с «Кьево» (0:0), занимая в итоге 2-е место в национальном первенстве.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В группе С «Наполи» лидирует с 6 очками, но на пятки наступают все конкуренты — у «Ливерпуля» 6 очков, у ПСЖ 5, у сербов — 4. Так что в предстоящем матче итальянцам нужна лишь победа.

    «Црвена Звезда»

    Белградский клуб успешно стартовал в Лиге чемпионов, на своем поле сыграв вничью с одним из лидеров Серии А.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Зато во втором туре сербский клуб был на выезде унижен ПСЖ, разгромившим «Црвену Звезду» со счетом 6:1. Гол престижа подопечным Владана Милоевича удалось забить лишь при счете 0:5.

    Не лучше оказался и выезде в Ливерпуль, где сербский клуб пропустил четыре безответных мяча — по два в каждом тайме.

    Поквитаться с англичанами удалось в домашнем матче, где «Црвена Звезда» при поддержке своих болельщиков победила «Ливерпуль» со счетом 2:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последних матчах, в рамках национального первенства, сербы победили в гостях «Динамо Вране» (3:0) и на выезде сыграли вничью с «Раднички Ниш»(2:2), лидируя в чемпионате страны.

    «Црвена Звезда» имеет неплохие шансы выйти из группы, или хотя-бы пробиться в Лигу Европы, но для этого сербам нужно побеждать в Неаполе.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Наполи» фаворитом матча. На победу команды Анчелотти дается коэффициент 1,16, тогда как на ничью — 7,75, а на успех «Црвены Звезды» — 20,0.

    Сербская команда провально играет на выезде в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Не ошибемся, прогнозируя домашнюю победу «Наполи».

    Учитывая, как «Црвена Звезда» сыграла с ПСЖ и «Ливерпулем», можно ждать крупного счета и ставить на «верх». А вот самим сербам огорчить итальянцев вряд ли удастся.

    Интересные также варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «обе забьют — нет» за 1,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4.24
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Виктория
  • Сегодня в 20:55
    •  3.55
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  1.56
  • Прогноз на матч АЕК — Аякс
  • Сегодня в 20:55
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Реал
  • Сегодня в 23:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Сити
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Валенсия
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Шахтер
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монреаль — Каролина
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Завтра в 19:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Монако
  • Завтра в 20:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Завтра в 20:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч ПСВ — Барселона
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Клаудио Раньери
  • Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статус
    • 15:53 23/11/2018     «МЮ» — «Кристал Пэлас»
  • О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся
    • 15:43 25/11/2018     Себастьян Дриусси
  • План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»
    • Вчера в 09:02
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Наполи» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В среду, 28 ноября, итальянский «Наполи» на своем поле будет принимать «Црвену Звезду» в рамках группы С Лиги чемпионов. Начало поединка — в 23:00 мск.
    Тоже интересно
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. «Севилья» вышла в лидеры крупное поражение «Реала», «Атлетико» упустил победу над «Барселоной»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 01:050
  • 11:11
    • У ЦСКА все еще есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заявил Магнуссон
  • 11:27
    • Пеллегрини и Де Росси не сыграют с «Реалом»
  • 09:44
    • Нагельсман: Я жду от «Шахтера» атакующей игры
    Игроки «Сибири» Хоккей КХЛ. Победа «Сибири», ЦСКА одолел «Витязь», рижское «Динамо» уступило СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 ноября 00:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» шагнут в весну
  • 3.55
    •
  • 09:30
    • Йиранек: «Виктория» сделает все, чтобы отобрать очки у ЦСКА
  • 09:18
    • «Боруссия» готова продать Пулишича в конце сезона
  • 01:52
    • ЦСКА, и Влашичу было бы интересно продолжить сотрудничество, заявил Гинер
    Евгения Медведева Прочие Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатовСМИ подвели итоги Гран-при Франции по фигурному катанию Вчера в 14:010
  • 21:24
    • «Ак Барс» в Казани победил «Нефтехимик»
  • 20:21
    • Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ
  • 18:14
    • Суарес выбыл на две недели и не сыграет с ПСВ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие