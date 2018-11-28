«Тоттенхэм» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЧ «Тоттенхэм» 28 ноября примет на своем поле «Интер». Начало матча в 23:00 по Москве. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Интер».

«Тоттенхэм»

С конца октября «Тоттенхэм» демонстрирует отличную форму после не слишком убедительных первых двух месяцев осени. Коллектив выиграли пять предыдущих поединков кряду во всех турнирах.

Тем не менее, сентябрьские и октябрьские проблемы команды сказались на ситуации в групповом раунде Лиги чемпионов. По итогам четырех туров «Шпоры» занимают только третье место с отставанием в три и шесть очков соответственно от «Интера» и «Барселоны», поэтому после гостевых 1:2 им нужно обыгрывать миланцев с нужным счетом, чтобы подняться на второе место.

Лучше ситуация для подопечных Маурисио Почеттино обстоит в чемпионате Англии. Там по итогам 13-ти туров лондонский клуб занимает третью строчку с отставанием в пять очков от лидирующего «Манчестер Сити».

«Интер»

В последнее время «Интер» несколько сдал, если сравнивать с сентябрьско-октябрьским периодом. В предыдущих трех матчах коллектив выиграли один раз, правда, сделал это в последнем пока что поединке на минувших выходных.

Ситуация в групповом этапе Лиги чемпионов пока что должна устраивать миланский клуб. По итогам четырех туров он идет на второй позиции с отставанием от лидера «Барселоны» и отрывом от грядущего соперника в три балла.

Неплохой для подопечных Лучано Спаллетти остается ситуация и на внутренней арене. После 13-ти туров итальянского первенства команда идет на третьей строчке с отставанием от лидирующего «Ювентуса» в девять пунктов.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,60, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0