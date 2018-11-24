«Кан» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 24 ноября 2018 года

В рамках 14-го тура чемпионата Франции «Кан» будет принимать «Монако». Встреча пройдет 24 ноября на стадионе Мишель Д’Орнано. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Кан» — «Монако».

«Кан»

«Кан» в текущем сезоне одержал лишь две победы в четырнадцати матчах — в рамках Лиги 1 подопечные Фабьена Меркадаля обыграли «Дижон» (2:0) и «Амьен» (1:0).

Последняя победа была добыта еще 29 сентября, после чего нормандцы не смогли выиграть в шести матчах подряд (четыре поражения при двух нулевых ничьих). В эту серию вошел и вылет из Кубка лиги — на своем поле «Кан» уступил «Дижону» со счетом 1:3.

Перед паузой на матчи национальных сборных «Кан» сыграл вничью с «Бордо» — 0:0.

В турнирной таблице Лиги 1 команда располагается на семнадцатой строчке — 12 очков, 11 забитых и 16 пропущенных голов.

Дома «Кан» провел в текущем сезоне 6 матчей в чемпионате: одна победа, четыре ничьи и одно поражение. Хуже в родных стенах в этом сезоне играют только пять команд Лиги 1.

Из-за травм нормандцам в этой игре не помогут Ясин Бамму и Ромен Женевуа.

«Монако»

«Монако» пока совершенно не помогла смена тренера. «Монегаски» продолжают терпеть бедствие и при Тьерри Анри, который возглавил команду 13 октября.

В шести матчах под руководством знаменитого экс-футболиста «Монако» дважды сыграл вничью и проиграл в четырех матчах, причем в двух последних команда проиграла со счетом 0:4 (сперва «Брюгге» в Лиге чемпионов, затем ПСЖ в Лиге 1). Без забитых голов подопечные Анри ушли с поля и в матче, который предшествовал двум разгромам — 0:1 от «Реймса».

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако», которому удалось набрать только 1 очко в семи последних турах, идет предпоследним. У команды россиянина Александра Головина в активе лишь 7 очков и 22 пропущенных мяча при 12 забитых.

В гостях в Лиге 1 «Монако» сумел набрать 4 очка из своих семи.

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Аутсайдером «монегаски» являются и в своей группе Лиги чемпионов, набрав 1 очко в четырех матчах и пока проигрывая даже борьбу за выход в Лигу Европы.

Отметим, что единственную победу в сезоне «Монако» добыл еще 11 августа — в первом туре чемпионата Франции.

Кроме Головина, у «Монако» также травмированы Камиль Глик, Стеван Йоветич, Даниэль Субашич и Жан-Эд Аолу.

Прогноз

Букмекеры дают коэффициент 3,30 на победу «Кана», 3,34 — на ничью и 2,38 — на победу «Монако».

В прошлом сезоне команды встречались трижды (два раза в чемпионате и еще раз в Кубке лиги) и во всех матчах выиграли «монегаски» — 2:0, 2:1 и 2:0.

С «Монако» в этом сезоне происходит что-то необъяснимое, однако, возможно, перерыв на матчи сборных пойдет команде Анри на пользу. Если «монегаски» не хотят по итогам сезона вылететь из Лиги 1, то в поединке против непосредственного конкурента желательно набирать максимальное количество очков.

Наш прогноз на матч — «Монако» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,73. 0