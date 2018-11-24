«Бавария» — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 24 ноября 2018 года

В субботу, 24 ноября, в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» будет принимать на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Начало матча — в 17:30 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Фортуна».

«Бавария»

Мюнхенцы перед 12 туром немецкого первенства расположились на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков и отстают от первой строки на семь баллов, от четвертой — только по дополнительным показателям.

В игре в прошлого тура «Бавария» прервала свою 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, уступив в выездном матче дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3.

До этого поединка подопечные Нико Ковача одержали победы в пяти играх при одной ничьей. Непосредственно в Бундеслиги обыграли в гостях «Вольфсбург» (1:3) и «Майнц» (1:2), а также поделили очки с «Фрайбургом» (1:1) дома.

Помимо этого баварцы обыграла два раза по 2:0 греческий АЕК в Лиге чемпионов и прошли в Кубке Германии команду из региональной лиги (2:1).

Из пяти домашних матчей чемпионата этого сезона «красные» два матча выиграли, два свели вничью и один проиграли, разница мячей — 8:7. При этом последние три поединка на своей арене они выиграть не могут.

Все прогнозы на футбол

Лазарет мюнхенцев переполнен: Арьен Роббен, Кингсли Коман, Тьяго Алькантара, Корентен Толиссо и Хамес Родригес.

«Фортуна»

Футболисты Фридхельма Функеля занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 11 матчах восемь очков, отставая от 15 строки на два балла.

«05» в 11 туре Бундеслиги разгромили на родной арене «Герту» со счетом 4:1, и т.о. они прервали 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой последние шесть из них дюссельдорфцы проиграли, забив за этот период всего лишь два гола.

Пять выездные встреч в этой Бундеслиги не принесли «Фортуне» ни одной победы. Три матча она проиграла и две свела вничью, разница забитых и пропущенных — 2:14.

Последний раз эти команды играли между собой в январе 2017 года в кубковой игре. И тогда мюнхенцы одержали победу только в серии послематчевых пенальти (0:0 — основное время).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяев: победа «Баварии» — 1.08, победа «Фортуны» — 26.00, ничья — 11.25.

Даже несмотря на то, что в лазарете мюнхенцев находится ряд ключевых игроков они должны без проблем обыграть своего оппонента. И скорее всего, они не будут отлаживать это в долгий ящик. Предлагаем поставить — «Бавария» выиграет первый тайм и ТБ 1,5. 0