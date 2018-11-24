ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США «Металлург» Мг — «Ак Барс»КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА разгромил «Северсталь» Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина
  • 00:55
    • IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола
  • 00:23
    • Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
  • 22:06
    • СКА одержал пятую победу подряд
  • 20:36
    • Шикунов: Глушаков был бы нужен «Крыльям»
  • 19:50
    • «Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Магнитку»
  • 19:38
    • «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Бавария» начнет без раскачки

    «Бавария» — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 24 ноября 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Фортуна
    Прогноз на «Бавария» — «Фортуна»
    Игроки «Баварии»
    В субботу, 24 ноября, в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» будет принимать на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Начало матча — в 17:30 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Фортуна».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы перед 12 туром немецкого первенства расположились на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков и отстают от первой строки на семь баллов, от четвертой — только по дополнительным показателям.

    В игре в прошлого тура «Бавария» прервала свою 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, уступив в выездном матче дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3.

    До этого поединка подопечные Нико Ковача одержали победы в пяти играх при одной ничьей. Непосредственно в Бундеслиги обыграли в гостях «Вольфсбург» (1:3) и «Майнц» (1:2), а также поделили очки с «Фрайбургом» (1:1) дома.

  • Нефантастическая четверка. Кто тянет «Баварию» вниз?
  • Четыре топ-футболиста лишь вредят «Баварии» в этом сезоне
  • 13/11/2018

    • Помимо этого баварцы обыграла два раза по 2:0 греческий АЕК в Лиге чемпионов и прошли в Кубке Германии команду из региональной лиги (2:1).

    Из пяти домашних матчей чемпионата этого сезона «красные» два матча выиграли, два свели вничью и один проиграли, разница мячей — 8:7. При этом последние три поединка на своей арене они выиграть не могут.

    Все прогнозы на футбол

    Лазарет мюнхенцев переполнен: Арьен Роббен, Кингсли Коман, Тьяго Алькантара, Корентен Толиссо и Хамес Родригес.

    «Фортуна»

    Футболисты Фридхельма Функеля занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 11 матчах восемь очков, отставая от 15 строки на два балла.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    «05» в 11 туре Бундеслиги разгромили на родной арене «Герту» со счетом 4:1, и т.о. они прервали 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой последние шесть из них дюссельдорфцы проиграли, забив за этот период всего лишь два гола.

    Пять выездные встреч в этой Бундеслиги не принесли «Фортуне» ни одной победы. Три матча она проиграла и две свела вничью, разница забитых и пропущенных — 2:14.

  • Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?
  • Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли
  • 21/11/2018

    • Последний раз эти команды играли между собой в январе 2017 года в кубковой игре. И тогда мюнхенцы одержали победу только в серии послематчевых пенальти (0:0 — основное время).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяев: победа «Баварии» — 1.08, победа «Фортуны» — 26.00, ничья — 11.25.

    Даже несмотря на то, что в лазарете мюнхенцев находится ряд ключевых игроков они должны без проблем обыграть своего оппонента. И скорее всего, они не будут отлаживать это в долгий ящик. Предлагаем поставить — «Бавария» выиграет первый тайм и ТБ 1,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Томь
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо — Енисей
  • Завтра в 14:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Завтра в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Уфа
  • Завтра в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Завтра в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ван Дейк стал главным героем матча
  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
    • 18:53 20/11/2018     Александр Зверев
  • Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
    • 21:25 19/11/2018     Англия стремительно прогрессирует
  • Заматеревшая Англия не испортила год Хорватии
    • 17:30 19/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Бавария» — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В субботу, 24 ноября, в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» будет принимать на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Начало матча — в 17:30 по мск.
    Тоже интересно
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • 00:39
    • «Ливерпуль» продлил контракт с нападающим
  • 00:07
    • Шикунов: С увольнением Тихонова терпели до последнего
  • 23:54
    • Витоло: Месси был бы лучшим даже без одной ноги
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. СКА не отпустит в отрыв ЦСКА
  • 3.70
    •
  • 22:53
    • СМИ: «Реал» претендует на форварда «МЮ»
  • 22:38
    • Эмери назвал главную задачу «Арсенала» на сезон
  • 22:24
    • Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Андиев
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 19:25
    • «Спартак» может отдать Глушакова в аренду
  • 16:27
    • СМИ: Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»
  • 21:53
    • Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие