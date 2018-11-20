Сербия — Литва. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 20 ноября 2018 года

Сербия в шаге от выхода во второй дивизион Лиги наций

Сербия в шаге от выхода во второй дивизион Лиги наций Channel NewsAsia

В рамках 6-го тура группы 4 Лиги C в Лиге наций сборная Сербии примет на своем поле команду Литвы. Матч состоится 20 ноября и начнется в 22.45 по Москве. Прогноз на Сербия — Литва.

Сербия

Сборная Сербии закономерно считалась главным фаворитом квартета 4 третьего дивизиона Лиги наций перед началом матчей. По итогам пяти туров команда подтвердила эти предположения, не потерпев ни одного поражения.

В стартовом матче балканцы одолели на выезде своего грядущего соперника (1:0). После этого они не сумели выиграть, но, стоит заметить, что это был поединок против прямого конкурента — Румынии (0:0), а затем была добыта победа над еще одним оппонентом — Черногорией (2:0) в гостях.

В четвертом туре подопечные Младена Крстаича снова сыграли вничью против румын (0:0), однако в следующем матче вновь были повержены черногорцы (2:1). Благодаря таким результатам Сербия за тур до конца группового этапа сохраняет лидерство, опережая ту же Румынию за два очка.

Литва

После жеребьевки в сборной Литвы закономерно видели аутсайдера данного квартета. Эти прогнозы подтвердились на все сто, ведь после пяти матчей она не сумела набрать ни одного очка.

Правда, в первом туре команда достойно уступила на своем поле фавориту группы (0:1). Кроме того, ей удалось избежать разгрома в гостевом поединке против Черногории (0:2), а затем только в добавленное время проиграла дома Румынии (1:2).\\Все прогнозы на футбол

Куда хуже прошел для подопечных Эдгараса Янкаускаса второй круг групповой стадии турнира. Сперва его коллектив был разгромлен на своем поле Черногорией (1:4), а потом — в гостях Румынией (0:3), из-за чего он так и остался на последнем месте с разницей мячей 2-12.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых, равен 1,10, тогда как успех гостей оценивается в 34,00, а ничья — в 8,00.

Рекомендуем ставить на то, что Сербия выиграет, и в матче будет забито пять или более мячей за 3,75. 0