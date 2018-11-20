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    Продлится ли победная серия бразильцев матчем с Камеруном?

    Бразилия — Камерун. Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 ноября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Камеруна
    Прогноз на Бразилия — Камерун
    Сборная Бразилии
    В товарищеском матче 20 ноября сборная Бразилии условно примет на английском стадионе «МК Донс» сборную Камеруна. Начало матча — в 22:30 по Москве. Прогноз на Бразилия — Камерун.
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    Бразилия

    Последний чемпионат мира закончился для сборной Бразилии на стадии четвертьфинала, где она проиграла Бельгии со счетом 1:2.

    После этого «пентакампеоны» сыграли пять товарищеских поединков, и все выиграли «всухую». В сентябре были повержены сборные США (2:0) и Сальвадора (5:0).

    В октябре бразильцы одолели команды Саудовской Аравии (2:0) и Аргентины (1:0). Альбиселесте, правда, выступали довольно экспериментально-молодежным составом — без Месси, Агуэро и прочих ключевых игроков.

    В ноябре, в последнем матче Бразилия одержала победу над командой Уругвая (1:0). Правда основной вратарь уругвайцев Фернандо Муслера и два ключевых игрока центра защиты, капитан Диего Годин и его одноклубник Хосе Хименес, пропускали матч, так как были травмированы.

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    • Победы же бразильцы добились благодаря слегка спорному пенальти во втором тайме.

    Камерун

    Камерунская команда победила на Кубке африканских наций-2017, выступила на Кубке Конфедераций в России, а вот на чемпионат мира-2018 пробиться так и не сумела.

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    В результате, в декабре 2017 года «Неукротимые львы» остались без главного тренера — в отставку был отправлен бельгиец Уго Брос.

    Так, без главного тренера камерунцы в марте этого года сыграли товарищеский матч с командой Кувейта (3:1), а в мае встретились в контрольном матче с командой Буркина Фасо (2:0).

    В августе сборную Камеруна возглавил голландский тренер Кларенс Зеедорф, взявший себе в помощники бывшего партнера по национальной команде Патрика Клюйверта.

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    Дебют голландца оказался не то чтобы очень удачным — в сентябре камерунская команды сыграла вничью со сборной Коморских островов (1:1) в рамках квалификации Кубка африканских наций.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Бразилии — 1.12, победа сборной Камеруна — 19.25, ничья — 9.00.

    В том, что бразильцы продлят свою победную серию, нет никакого сомнения. Камерун только строит новую команда, так что прогнозируем поражение африканской команды.

    В последних 5 матчах Бразилия забивает в среднем 2.2 за матч. Камерун пропускает в среднем 0.8 за матч. Можно смело ставить на «верх». Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,76 и «Обе забьют» за 2,6 0

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    Прогноз на Бразилия — Камерун. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. В товарищеском матче 20 ноября сборная Бразилии условно примет на английском стадионе «МК Донс» сборную Камеруна. Начало матча — в 22:30 по Москве.
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