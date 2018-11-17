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    Албания — Шотландия. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций 17 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Албании
    Прогноз на Албания — Шотландия
    В первом матче Шотландия победила Албанию 2:0
    В рамках 5-го тура группы 1 Лиги C в Лиге наций сборная Албании примет на своем поле команду Шотландии. Матч состоится 17 ноября и начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на Албания — Шотландия.
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    Албания

    Старт сборной Албании в Лиге наций вышел успешным. Тем не менее, уже после первого тура результаты ухудшились, поэтому сейчас она имеет небольшие шансы на выход в элитный дивизион.

    В стартовом поединке «Горные Орлы» победили на своем поле Израиль (1:0). Второй и третий тур разочаровали фанатов балканской команды, ведь она уступила в гостях Шотландии (0:2) и Израилю (0:2).

    Таким образом, подопечные Кристиана Пануччи имеют три очка после трех матчей. Поэтому даже если они одержат победу в грядущей игре, не все зависит от них.

    Шотландия

    Сборная Шотландии удачно начала выступления в новообразованном турнире. И, несмотря на неудачу в последующем туре, «Тартановая Армия» сохраняет неплохие шансы выиграть группу 1.

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    В стартовом матче британская команда одолела своего грядущего соперника на своем поле со счетом 2:0. Закрепить этот успех ему не удалось в гостевом поединке против Израиля, который выиграл дома 2:1.

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    По итогам двух игр подопечные Алекса Маклиша занимают второе место в тремя очками. Тем не менее, лидирующий Израиль с шестью баллами уже сыграл три матча, потому у скоттов есть хорошие шансы выйти во второй дивизион.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что Шотландия выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

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    Прогноз на Албания — Шотландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50. В рамках 5-го тура группы 1 Лиги C в Лиге наций сборная Албании примет на своем поле команду Шотландии. Матч состоится 17 ноября и начнется в 22:45 по Москве.
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