Албания — Шотландия. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций 17 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура группы 1 Лиги C в Лиге наций сборная Албании примет на своем поле команду Шотландии. Матч состоится 17 ноября и начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на Албания — Шотландия.

Албания

Старт сборной Албании в Лиге наций вышел успешным. Тем не менее, уже после первого тура результаты ухудшились, поэтому сейчас она имеет небольшие шансы на выход в элитный дивизион.

В стартовом поединке «Горные Орлы» победили на своем поле Израиль (1:0). Второй и третий тур разочаровали фанатов балканской команды, ведь она уступила в гостях Шотландии (0:2) и Израилю (0:2).

Таким образом, подопечные Кристиана Пануччи имеют три очка после трех матчей. Поэтому даже если они одержат победу в грядущей игре, не все зависит от них.

Шотландия

Сборная Шотландии удачно начала выступления в новообразованном турнире. И, несмотря на неудачу в последующем туре, «Тартановая Армия» сохраняет неплохие шансы выиграть группу 1.

В стартовом матче британская команда одолела своего грядущего соперника на своем поле со счетом 2:0. Закрепить этот успех ему не удалось в гостевом поединке против Израиля, который выиграл дома 2:1.

Все прогнозы на футбол

По итогам двух игр подопечные Алекса Маклиша занимают второе место в тремя очками. Тем не менее, лидирующий Израиль с шестью баллами уже сыграл три матча, потому у скоттов есть хорошие шансы выйти во второй дивизион.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что Шотландия выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0