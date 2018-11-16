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    Найдет ли Украина мотивацию?

    Словакия — Украина. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 16 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Украины Футбол Украины Сборная Словакии
    Прогноз на Словакия — Украина
    Игроки сборной Украины
    В рамках Лиги B Лиги наций состоится встреча сборных Словакии и Украины. Встреча пройдет в Трнаве 16 ноября. Начало матча — в 22.45 мск. Прогноз на Словакия — Украина.
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    Словакия

    Сборная Словакии уже после половины своего пути в Лиге наций потеряла шансы на то, чтобы занять первое место и может побороться лишь за вторую строчку в группе 1 диіизиона B, чтобы избежать понижения в классе. От Чехии словацкая команда отстает на 6 очков, от Украины — уже на 9.

    В двух поединках первого круга словаки не смогли набрать ни одного очка. Сперва Словакия в гостях минимально проиграла Украине (0:1), а затем на своем поле уступила Чехии — 1:2.

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    Осенью словацкая сборная также провела два товарищеских матча. До старта в Лиге наций словаки сумели разгромить Данию (3:0), а 16 октября сыграли вничью со Швецией — 1:1.

    Из-за неудачных результатов команду покинул главный тренер Ян Козак. 22 октября вместо него был назначен Павел Гапал, под руководством которого команда проведет свой первый матч.

    Украина

    Сборная Украины выдала отличный отрезок и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги наций. В трех стартовых турах украинцы одержали три победы, набрав максимальное количество очков.

    Сперва подопечные Андрея Шевченко одержали волевую выездную победу над Чехией (1:0), затем минимально одолели Словакию (1:0) и уже на своем поле повторно обыграли чехов (1:0).

    К трехматчевой победной серии в Лиге наций украинцы добавили еще и достойный результат в товарищеском матче — на выезде «желто-синие» сыграли вничью со сборной Италии (1:1).

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    Интересно, что в 2018 году сборная Украины еще не проигрывала — в восьми матчах команда одержала пять побед при трех ничьих.

    В матче против Словакии Украина не сможет рассчитывать на одну из своих главных звезд — вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко надолго выбыл из-за травмы ахилла. Также не вызваны в сборную основной центральный защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Марлос, который только восстановился после травмы и еще не выходил на поле.

    Прогноз

    На победу сборной Словакии букмекеры дают коэффициент 2,27, на ничью — 3,24, а на то, что матч завершится победой Украины — 3,36.

    Для украинской сборной этот матч будет фактически товарищеским, однако вряд ли подопечные Шевченко захотят прервать свою серию без поражений и сдадутся просто так. На этот матч от тренерского штаба можно ждать максимально боевой состав (правда, в нем в любом случае будет не хватать трех игроков основы), а резервисты получат свой шанс в следующем поединке — спарринге против Турции.

    У Словакии мотивации будет куда больше. Чтобы не лишиться шансов на сохранение прописки в Лиге B, команде нужно только побеждать и дальше уже решать свои вопросы в очном противостоянии с Чехией. Однако пока неизвестно, как словацкая сборная проявит себя при новом главном тренере.

    Наш прогноз на матч — Украина не проиграет с коэффициентом 1,66. 0

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    Прогноз на Словакия — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. В рамках Лиги B Лиги наций состоится встреча сборных Словакии и Украины. Встреча пройдет в Трнаве 16 ноября. Начало матча — в 22.45 мск.
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