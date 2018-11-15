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    Оформят ли боснийцы в Австрии победу в группе?

    Австрия — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций в подлиге В 15 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Австрии
    Прогноз на Австрия — Босния и Герцеговина
    Австрия — Босния и Герцеговина
    В 5-м туре Лиги наций сборная Австрии 15 ноября примет сборную Боснии и Герцеговины. Матч в Вене начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Австрия — Босния и Герцеговина.
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    Австрия

    Австрийцы не смогли завоевать путевку на мундиаль в России, квалифицируясь из довольно слабенькой группы. В отборочной группе они стали лишь четвертыми, отстав от Сербии, Ирландии и Уэльса.

    Федерация футбола Австрии пошла на ответственный шаг — увольнение прежнего наставника «Дас Тим» Кёллера. Новым рулевым стал Франко Фода, ранее руководивший «Штурмом».

    В товарищеских матчах весной и летом австрийцы выглядели убедительно, поскольку обыграли Словению (3:0), Люксембург (4:0), Россию (1:0) и Германию (2:1), уступив лишь Бразилии (0:3).

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    • Накануне старта в Лиге Наций в сентябре подопечные Фоды закрепили успех победой в товарищеском матче со Швецией (2:0).

    Но первый официальный матч завершился гостевым поражением от Боснии и Герцеговины со счетом 0:1, несмотря на то, что австрийцы доминировали на поле.

    Во втором матче Лиги Европы сборная Австрии довольно скромно победила на своем поле сборную Северной Ирландии, забив единственный мяч в концовке встречи.

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    В последнем товарищеском матче австрийцы проиграли на выезде сборной Дании со счетом 0:2.

    Австрийцы имеют только 3 очка в своем активе, но, при этом, у них есть игра в запасе.Теперь подопечных Фоды ждет ключевой матч в группе B3 Лиги Наций.

    Чтобы сохранить шансы финишировать на первой строчке, австрийцам необходима только победа. В противном случае Босния становится недосягаемой для всех конкурентов.

    Босния и Герцеговина

    Подопечные хорватского специалиста Роберта Просинечки также не попали на ЧМ-2018, поскольку в своей отборочной группе заняли третье место, пропустив вперед Бельгию и Грецию.

    В 2018 году «сине-желтые» провели ряд товарищеских матчей, в которых обыграли Болгарию (1:0) и Южную Корею (3:1), сыграли вничью с США (0:0), Сенегалом (0:0) и Черногорией (0:0), а также проиграли Мексике (0:1).

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    Накануне боснийцы успешно стартовали в Лиге наций, победив в гостях Северную Ирландию (2:1) благодаря голам Хариса Дулевича и Элвиса Сарича.

    Победой завершился и матч 2-го тура с Австрией. Оборона, которую упорно выстраивал Просинечки, не пропустила, а атака в лице Эдина Джеко сумел забить один мяч в конце встречи.

    Затем боснийцы в товарищеском матче разошлись миром с молодой и агрессивной сборной Турции — 0:0.

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    А в последнем матче Лиги Наций благодаря дублю Джеко вновь победили команду Северной Ирландии — 2:0. На этот раз на выезде и несмотря на тотальное превосходство хозяев (18:1 по угловым!).

    Боснийцы уверенно лидируют в группе, имея 9 набранных очков в трех матчах. В предстоящем матче их устроит даже ничья — они все равно останутся на первой строчке.

    Прогноз

    Букмекеры считают Австрию фаворитом матча. На победу команды Фоды дается коэффициент 2,00, тогда как на ничью — 3,40, а на успех сборной Боснии — 3,85.

    Австрийцам придется играть агрессивнее, чем в выездном матче, в то время как Босния может сыграть вторым номером, на контратаках, да и просто «засушить» матч. Прогнозируем, что гости не проиграют.

    Босния результативнее австрийцев, которым нужно забивать любой ценой. Учитывая этом, стоит поставить на «верх».

    Интересны варианты ТБ 2 за 1,60, «Обе забьют» за 1,90, и «Босния забьет» за 1,50. 0

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    Прогноз на Австрия — Босния и Герцеговина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В 5-м туре Лиги наций сборная Австрии 15 ноября примет сборную Боснии и Герцеговины. Матч в Вене начнется в 22:45 по московскому времени.
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