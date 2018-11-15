Австрия — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций в подлиге В 15 ноября 2018 года

В 5-м туре Лиги наций сборная Австрии 15 ноября примет сборную Боснии и Герцеговины. Матч в Вене начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Австрия — Босния и Герцеговина.

Австрия

Австрийцы не смогли завоевать путевку на мундиаль в России, квалифицируясь из довольно слабенькой группы. В отборочной группе они стали лишь четвертыми, отстав от Сербии, Ирландии и Уэльса.

Федерация футбола Австрии пошла на ответственный шаг — увольнение прежнего наставника «Дас Тим» Кёллера. Новым рулевым стал Франко Фода, ранее руководивший «Штурмом».

В товарищеских матчах весной и летом австрийцы выглядели убедительно, поскольку обыграли Словению (3:0), Люксембург (4:0), Россию (1:0) и Германию (2:1), уступив лишь Бразилии (0:3).

Накануне старта в Лиге Наций в сентябре подопечные Фоды закрепили успех победой в товарищеском матче со Швецией (2:0).

Но первый официальный матч завершился гостевым поражением от Боснии и Герцеговины со счетом 0:1, несмотря на то, что австрийцы доминировали на поле.

Во втором матче Лиги Европы сборная Австрии довольно скромно победила на своем поле сборную Северной Ирландии, забив единственный мяч в концовке встречи.

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В последнем товарищеском матче австрийцы проиграли на выезде сборной Дании со счетом 0:2.

Австрийцы имеют только 3 очка в своем активе, но, при этом, у них есть игра в запасе.Теперь подопечных Фоды ждет ключевой матч в группе B3 Лиги Наций.

Чтобы сохранить шансы финишировать на первой строчке, австрийцам необходима только победа. В противном случае Босния становится недосягаемой для всех конкурентов.

Босния и Герцеговина

Подопечные хорватского специалиста Роберта Просинечки также не попали на ЧМ-2018, поскольку в своей отборочной группе заняли третье место, пропустив вперед Бельгию и Грецию.

В 2018 году «сине-желтые» провели ряд товарищеских матчей, в которых обыграли Болгарию (1:0) и Южную Корею (3:1), сыграли вничью с США (0:0), Сенегалом (0:0) и Черногорией (0:0), а также проиграли Мексике (0:1).

Накануне боснийцы успешно стартовали в Лиге наций, победив в гостях Северную Ирландию (2:1) благодаря голам Хариса Дулевича и Элвиса Сарича.

Победой завершился и матч 2-го тура с Австрией. Оборона, которую упорно выстраивал Просинечки, не пропустила, а атака в лице Эдина Джеко сумел забить один мяч в конце встречи.

Затем боснийцы в товарищеском матче разошлись миром с молодой и агрессивной сборной Турции — 0:0.

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А в последнем матче Лиги Наций благодаря дублю Джеко вновь победили команду Северной Ирландии — 2:0. На этот раз на выезде и несмотря на тотальное превосходство хозяев (18:1 по угловым!).

Боснийцы уверенно лидируют в группе, имея 9 набранных очков в трех матчах. В предстоящем матче их устроит даже ничья — они все равно останутся на первой строчке.

Прогноз

Букмекеры считают Австрию фаворитом матча. На победу команды Фоды дается коэффициент 2,00, тогда как на ничью — 3,40, а на успех сборной Боснии — 3,85.

Австрийцам придется играть агрессивнее, чем в выездном матче, в то время как Босния может сыграть вторым номером, на контратаках, да и просто «засушить» матч. Прогнозируем, что гости не проиграют.

Босния результативнее австрийцев, которым нужно забивать любой ценой. Учитывая этом, стоит поставить на «верх».

Интересны варианты ТБ 2 за 1,60, «Обе забьют» за 1,90, и «Босния забьет» за 1,50. 0