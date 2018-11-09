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    «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу 9 ноября 2018 года

    Примера Футбол Испании Леванте Реал Сосьедад
    Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад»
    Хуанми
    9 ноября 12-й тур испанской Примеры сведет на газоне «Леванте» и «Реал Сосьедад». Матч пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад».
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    «Леванте»

    Удачная октябрьская серия «лягушек» вызвала две вещи: всплеск уважения к команде и закономерную инерцию. Первое проявилось в стремительном повышении своей значимости в турнирной таблице — до 7-го места после 11-ти туров.

    Второе получило материализацию в виде продолжения успешного продвижения в ноябре (факт непроигрыша тоже иногда вполне сгодится за успех).

    Шесть матчей подряд «Леванте» не проигрывает, но два последних поединка — это весьма сомнительные ничьи против аутсайдера Сегунды «Луго» в 1/16-й Кубка Испании и обитателя нижней части Примеры «Вильярреала» в чемпионате (по 1:1).

    Причем даже во времена победной серии подопечные Пако Лопеса стабильно создавали ощутимо меньше моментов, чем их соперники. Даже традиционно замкнутый «Хетафе» и тот нанес больше ударов в личном поединке (15-12).

    «Реал Сосьедад»

    У команды Асьера Гаритано дела идут не очень. За последний месяц «Реал Сосьедад» не добыл ни одной победы. Последняя «виктория» случалась с «бело-голубыми» еще в начале октября.

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    Тогда они на выезде одолели земляков — «Атлетик» из Бильбао 3:1. Еще одна печаль в том, что последние три игры в рамках Примеры «баски» не забивали: две нулевые ничьи и «влет» «Атлетико Мадрид» 0:2.

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    Но отметим, что команда Гаритано намного успешнее выступает на чужих просторах. Так, за шесть матчей на везде «Реал Сосьедад» заработал десять очков и забил девять голов из общих 12-ти.

    Прогноз

    Отличительная особенность обоих коллективов — страшная грубость. Так, игроки «Леванте» в среднем за одну игру получают от рефери 2,91 желтых карточки.

    Футболисты «Сосьедада» несколько скромнее — «всего» 2,45 желтых карточки. В последнем туре чемпионата «лягушки» выхватили три «желтяка», а «баски» — один. Но зато ребята Асьера Гаритано здорово оторвались в Кубке Испании — шесть «горчичников»!

    В личном противостоянии прогнозируем некоторое затишье с выполнением «дежурных» нормативов. Наша ставка — «Тотал карточек: 4-6» за 1,95. 0

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    Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. 9 ноября 12-й тур испанской Примеры сведет на газоне «Леванте» и «Реал Сосьедад». Матч пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и начнется в 23:00 по московскому времени.
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