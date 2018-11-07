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    Сможет ли ЦСКА взять реванш за римское фиаско?

    ЦСКА — «Рома». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2018 года

    Лига чемпионов ЦСКА Рома
    Прогноз на ЦСКА — «Рома»
    Акинфеев вернется после дисквалификации
    В среду, 7 ноября, московский ЦСКА на своем поле будет принимать «Рому» в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 19:55 мск. Прогноз на ЦСКА — «Рома».
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    ЦСКА

    Октябрь для армейцев начался с совершенно сенсационной домашней победы над мадридским «Реалом» (1:0) в рамках Лиги чемпионов. Но затем все пошло не так.

    В домашнем матче чемпионата России ЦСКА уступил на последних минутах «Локомотиву» (0:1), а затем вылетел из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/16 финала «Тюмени» — 1:1 (0:3 по пенальти).

    Выезд в гости к «Анжи» в рамках РПЛ завершился победой со счетом 2:0. Зато лигочемпионская поездка в Рим обернулась разгромом от «Ромы» (0:3) — сказалось отсутствие дисквалифицированного Акинфеева и слабый навый игры вторым номером, когда итальянцы с легкостью преодолевали оборонительные редуты россиян.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Далее ЦСКА уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2 и не сумел одолеть «Динамо» — 0:0.

    Хорошая новость для москвичей — дисквалификацию отбыл Игорь Акинфеев, но есть и плохая — ужасная форма Абеля Эрнандеса, который в последних поединках постоянно ошибался, а против «Динамо» запорол сразу три отличных шанса. Другое дело, что уругваец испытывает проблемы с мышцами и на поле не появится.

    «Рома»

    Римляне не могут победить в трех последних матчах чемпионата. Если в 10-м туре ничья на выезде с «Наполи» (1:1) считается приемлемым результатом, то поражение от СПАЛа на своем поле со счетом 0:2 вызвало неприятное удивление. Далее последовала «нейтральная» ничья с «Фиорентиной» на выезде — 1:1.

    До этих неудач «волки» одержали победы в трех кряду турах в Серии А. В этих матчах они забили девять голов, а пропустили всего лишь один. Тем не менее, последние неудачи оставляют «Рому» на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А — 16 очков в активе команды Эусебио Ди Франческо.

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    В Лиге чемпионов итальянцы разгромно уступили «Реалу» (0:3), оторвались на «Виктории» (5:0), после чего не заметили ЦСКА дома — 3:0. Еще одна победа над москвичами значительно приблизит «волков» к плей-офф, а это — задача-минимум для римского коллектива.

    В лазарете остаются Даниэле Де России, Лука Пеллегрини, Диего Перотти и Рик Карсдорп.

    Прогноз

    Сейчас у «Реала» и «Ромы» — по шесть очков, у ЦСКА — на два меньше, а у «Виктории» — один пункт. Очевидно, что подопечные Виктора Гончаренко просто обязаны брать реванш, чтобы реально бороться за плей-офф, а не уповать на чудо и математику.

    Однако проблем в игре ЦСКА хватает, а наличие рецепта против атак римлян — под большим сомнением. Вера в наших — это хорошо, но надо оценивать ситуацию трезво. Ставим на победу «Ромы» за 1,99. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99. В среду, 7 ноября, московский ЦСКА на своем поле будет принимать «Рому» в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 19:55 мск.
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