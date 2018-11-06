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    Итальянцы будут опасаться угла

    «Наполи» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов 6 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Наполи Футбол Италии ПСЖ Футбол Франции
    Прогноз на «Наполи» — «ПСЖ»
    Карло Анчелотти
    4-й тур Лиги чемпионов 6-го ноября сведет на газоне стадиона «Сан-Паоло» местный «Наполи» и приезжий «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «ПСЖ».
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    «Наполи»

    Конец сентября — время последнего поражения «Наполи» с учетом всех турниров. Более того, до середины октября команда Карло Анчеллотти выносила своих соперников «всухую».

    Тогда под горячую руку неаполитанцев попали английский «Ливерпуль» (1:0) и местные «Сассуоло» (2:0) и «Удинезе» (3:0).

    Перед приемом парижского гранда гранд итальянский неплохо потренировался на «тутошнем» андердоге — «Эмполи». В последнем туре Серии А «Наполи» разгромил «синих» 5:1. Но примечателен даже не исход матча.

    На секундочку: 13 из 19-ти ударов прилетели в створ ворот соперника. Для такого количества попыток недурственно. Плюс за все 90 минут «партенопейцы» не подали ни одного углового, но заработали 11 штрафных.

    «ПСЖ»

    В первом личном матче в Париже «ПСЖ» дивом дивным ушел от поражения (2:2). Героем стал Ди Мария, который сравнял счет на 93-й минуте.

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    Игра была абсолютно равной: 16-14 по ударам, 6-5 по попаданиям. Просто итальянцы более внимательно подошли к использованию своих моментов.

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    • В последнем туре Лиги 1 на плечи «Пари Сен-Жермен» легло испытание на прочность в виде поединка с «Лиллем», и «ПСЖ» его достойно прошел — победа 2:1.

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    При этом игра подопечных Томаса Тухеля была далека от идеала, но тоже неплоха: те же 19 ударов за 90 минут, но уже только 5 попаданий в створ. Да и стандартами парижане балуются гораздо чаще — восемь штук.

    Прогноз

    К последним советуем присмотреться. Несмотря на всю техничность своей дружины, Тухель ни в коем случае не пренебрегает возможностью поиграть стандартно или просто верхом.

    До матча с «Лиллем» был поединок против «Марселя» — «стандартное» умение тоже пришлось весьма к стати (7 угловых и победа 2:0).

    Вообще «ПСЖ» занимает четвертое место среди всех команд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с самым высоким показателем длинных передач на чужую половину поля — 21 в среднем.

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  • 03/11/2018

    • Но ставок на корнеры на момент написания прогнозы не было, поэтому мы выбрали другую ставку — «П1 в 1 мяч или Х» за 2,23. 0

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    Прогноз на «Наполи» — «ПСЖ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23. 4-й тур Лиги чемпионов 6-го ноября сведет на газоне стадиона «Сан-Паоло» местный «Наполи» и приезжий «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.
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