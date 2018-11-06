«Наполи» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов 6 ноября 2018 года

4-й тур Лиги чемпионов 6-го ноября сведет на газоне стадиона «Сан-Паоло» местный «Наполи» и приезжий «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «ПСЖ».

«Наполи»

Конец сентября — время последнего поражения «Наполи» с учетом всех турниров. Более того, до середины октября команда Карло Анчеллотти выносила своих соперников «всухую».

Тогда под горячую руку неаполитанцев попали английский «Ливерпуль» (1:0) и местные «Сассуоло» (2:0) и «Удинезе» (3:0).

Перед приемом парижского гранда гранд итальянский неплохо потренировался на «тутошнем» андердоге — «Эмполи». В последнем туре Серии А «Наполи» разгромил «синих» 5:1. Но примечателен даже не исход матча.

На секундочку: 13 из 19-ти ударов прилетели в створ ворот соперника. Для такого количества попыток недурственно. Плюс за все 90 минут «партенопейцы» не подали ни одного углового, но заработали 11 штрафных.

«ПСЖ»

В первом личном матче в Париже «ПСЖ» дивом дивным ушел от поражения (2:2). Героем стал Ди Мария, который сравнял счет на 93-й минуте.

Игра была абсолютно равной: 16-14 по ударам, 6-5 по попаданиям. Просто итальянцы более внимательно подошли к использованию своих моментов.

В последнем туре Лиги 1 на плечи «Пари Сен-Жермен» легло испытание на прочность в виде поединка с «Лиллем», и «ПСЖ» его достойно прошел — победа 2:1.

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При этом игра подопечных Томаса Тухеля была далека от идеала, но тоже неплоха: те же 19 ударов за 90 минут, но уже только 5 попаданий в створ. Да и стандартами парижане балуются гораздо чаще — восемь штук.

Прогноз

К последним советуем присмотреться. Несмотря на всю техничность своей дружины, Тухель ни в коем случае не пренебрегает возможностью поиграть стандартно или просто верхом.

До матча с «Лиллем» был поединок против «Марселя» — «стандартное» умение тоже пришлось весьма к стати (7 угловых и победа 2:0).

Вообще «ПСЖ» занимает четвертое место среди всех команд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с самым высоким показателем длинных передач на чужую половину поля — 21 в среднем.

Но ставок на корнеры на момент написания прогнозы не было, поэтому мы выбрали другую ставку — «П1 в 1 мяч или Х» за 2,23. 0