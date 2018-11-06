«Монако» — «Брюгге». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов 6 ноября 2018 года

В рамках 4-го тура ЛЧ «Монако» примет на своем поле «Брюгге» 6 ноября. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Монако» — «Брюгге».

«Монако»

В последнем туре Лиги чемпионов команда Тьерри Анри забила первой, но «Брюгге» понадобилось всего восемь минут на отыгрыш.

Относительно себя «Монако» сыграл два равных тайма: что по количеству (4 и 5 ударов по половинам соответственно), что по качеству (по одному попаданию в створ).

Тем не менее после раздевалки значительно прибавил соперник, что заставило «монегасков» больше думать о защите собственных ворот. С этим у французов имеются некоторые проблемы.

Например, до старта последнего тура внутреннего чемпионата «Монако» пропустил 17 голов, а к середине первого тайма матча этого самого последнего тура «горел» 0:1 «Реймсу». Причем соперник в меньшинстве умудрялся создавать больше моментов, чем «монегаски» (6-2 на 60-ю минуту).

«Брюгге»

Откровенно говоря, даже на чужом поле «Брюгге» видится нам фаворитом противостояния. Причем как разового, так и с точки зрения турнирного продвижения.

По крайней мере, мы считаем, что команда Ивана Леко больше заслуживает на попадание в Лигу Европы, чем дружина Тьерри Анри.

Однако к сути. «Zwart-Blauw» очень прибавили во втором тайме первого матча против «монегасков». До перерыва бельгийцы смогли создать только три толковых момента. После разговора с тренером в раздевалке «черно-синие» ощутимо подняли контроль мяча (до 58%) и 11 раз стреляли по воротам соперника.

Забить, правда, не получилось. Ничего, значит — повезет в любви…

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Свою силу на чужих полях «Брюгге» показал в последнем туре чемпионата Бельгии, когда побывал в гостях у лидера внутреннего первенства «Генка». Выиграть не удалось (1:1), но сам факт двойного преимущества по ударам (12-6) на поле лидера чемпионата — разве это не показатель?..

Прогноз

Расклад в группе А сложноват, но тем интересен. После 3-го тура обе команды имеют просто крошечные шансы на продолжение борьбы в самом престижном евротурнире.

Причем далеко не все зависит исключительно от них. Как мы уже успели заметить, фаворитом противостояния мы видим именно гостевую команду. Фишка «Zwart-Blauw» — в умении ощутимо прибавлять после перерыва.

Нам кажется, что это может сыграть ключевую роль в игре на «Луи II». Наша ставка — «Результат по таймам: НП2» за 8,80. 0