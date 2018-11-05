«Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 5 ноября 2018 года

Фрибет для всех

В поединке 13 тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Встреча, которая состоится 5 ноября на стадионе «Нефтяник», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Крылья Советов».

«Уфа»

Футболисты Сергея Томарова с 11 баллами расположились в зоне переходных матчей. Перед 13 туром «Уфа» занимает 14 место и отстает от 12 строки на два очка.

Башкирская команда не проигрывает в чемпионате уже четыре игры кряду. Началась эта серия с домашней победы над «Енисеем» со счетом 2:1.

Затем «горожане» выдали серию из трех ничьих подряд. Поочередно они расписали мировые с тульским «Арсеналом» (1:1) в гостях, «Рубином» (0:0) дома и в последнем туре на выезде с «Уралом» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

На своем поле в этом розыгрыше РПЛ «Уфа» успела провести семь встреч, в которых добыла две победы, два раза сыграла вничью и три матча проиграла, разница мячей — 5:7.

Под вопросом принять участие в предстоящей игре у полузащитника Игоря Безденежных.

«Крылья Советов»

«Волжане» идут строкой выше, чем их предстоящий соперник. Они имеют такое же количество набранных очков, но опережают их из-за лучшей разницы мячей.

Под руководством Миодрага Божовича самарский клуб вначале дома обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0, после чего сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в гостях.

В последнем туре чемпионата «крылышки» минимально проиграли на свое арене «Зениту» (0:1), а накануне лишь в дополнительное время уступили «Краснодару» (1:2 ОТ) в матче 1/8 финала Кубка России.

Из-за дисквалификации не сыграет в этой игре защитник Агустин Рохель.

В розыгрыше РПЛ-2016/17 «Уфа» в двух матчах смогла обыграть «Крылья Советов» с минимальным результатом 1:0.

Прогноз

«Уфа», которая не играла в середине недели в Кубке России, будет иметь преимущество перед гостями, ведь самарцам пришлось провести с «Краснодаром» (1:2) в кубковой игре 120 минут.

Прогнозируем, что более свежие хозяева возьмут в этом поединке три балла. 0