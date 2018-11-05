ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Победу «МЮ» принес Маркус РашфордАПЛ. «МЮ» с трудом одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем» «Локомотив» — «Арсенал»«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего Стать зависимым от FM очень легкоВосемь признаков болезни под названием Football Manager
  • 00:57
    • «Тоттенхэм» удержал победу над «Вулверхэмптоном»
  • 00:39
    • «Барселона» без Месси вырвала победу у «Райо Вальекано»
  • 00:27
    • «Ювентус» в Турине обыграл «Кальяри»
  • 23:54
    • «Монако» на выезде проиграл «Реймсу»
  • 22:58
    • Джокович сыграет с Хачановым в финале турнира в Париже
  • 22:46
    • Степанова и Букин выиграли Гран-при Финляндии в танцах на льду
  • 22:27
    • «Валенсия» на своем поле уступила «Жироне»
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Уфа» усталостью гостей?

    «Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 5 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Уфа Крылья Советов
    Прогноз на «Уфа» — «Крылья Советов»
    Сильвестр Игбун
    В поединке 13 тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Встреча, которая состоится 5 ноября на стадионе «Нефтяник», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Крылья Советов».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Уфа»

    Футболисты Сергея Томарова с 11 баллами расположились в зоне переходных матчей. Перед 13 туром «Уфа» занимает 14 место и отстает от 12 строки на два очка.

    Башкирская команда не проигрывает в чемпионате уже четыре игры кряду. Началась эта серия с домашней победы над «Енисеем» со счетом 2:1.

    Затем «горожане» выдали серию из трех ничьих подряд. Поочередно они расписали мировые с тульским «Арсеналом» (1:1) в гостях, «Рубином» (0:0) дома и в последнем туре на выезде с «Уралом» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    На своем поле в этом розыгрыше РПЛ «Уфа» успела провести семь встреч, в которых добыла две победы, два раза сыграла вничью и три матча проиграла, разница мячей — 5:7.

  • Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • Об этом свидетельствуют данные Football Leaks
  • Вчера

    • Под вопросом принять участие в предстоящей игре у полузащитника Игоря Безденежных.

    «Крылья Советов»

    «Волжане» идут строкой выше, чем их предстоящий соперник. Они имеют такое же количество набранных очков, но опережают их из-за лучшей разницы мячей.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Под руководством Миодрага Божовича самарский клуб вначале дома обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0, после чего сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в гостях.

    В последнем туре чемпионата «крылышки» минимально проиграли на свое арене «Зениту» (0:1), а накануне лишь в дополнительное время уступили «Краснодару» (1:2 ОТ) в матче 1/8 финала Кубка России.

  • «Зенит» Семака постепенно превращается в «Атлетико»
  • Реакция спортивных СМИ на минимальную победу «Зенита» в Самаре
  • 30/10/2018

    • Из-за дисквалификации не сыграет в этой игре защитник Агустин Рохель.

    В розыгрыше РПЛ-2016/17 «Уфа» в двух матчах смогла обыграть «Крылья Советов» с минимальным результатом 1:0.

    Прогноз

    «Уфа», которая не играла в середине недели в Кубке России, будет иметь преимущество перед гостями, ведь самарцам пришлось провести с «Краснодаром» (1:2) в кубковой игре 120 минут.

    Прогнозируем, что более свежие хозяева возьмут в этом поединке три балла. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Сегодня в 14:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Лацио — СПАЛ
  • Сегодня в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тамбов — Балтика
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Фортуна
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Сегодня в 17:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Анахайм — Коламбус
  • Завтра в 05:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Оренбург — Рубин
  • Завтра в 14:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Ростов»
  • «Зенит» получил щелчок по носу от Карпина
    • 01:58 02/11/2018     Фрагмент матча
  • Результат матча в Казани разочаровал обе команды
    • 02:08 30/10/2018     Неймар стал героем комиксов
  • Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксов
    • 00:54 01/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Уфа» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. В поединке 13 тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Встреча, которая состоится 5 ноября на стадионе «Нефтяник», начнется в 16:30 по мск.
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки на «Бутарке», «Реал» дожал «Вальядолид»Подробности матчей 11-го тура испанской Примеры Вчера в 22:410
  • 22:22
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом»
  • 22:01
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной»
  • 21:27
    • Слуцкий: Я на сто процентов остаюсь в «Витессе»
    Футболисты «Локомотива» Футбол РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, нули в московском дербиОбзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 18:370
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 01:49
    • Клопп: Суперлига — звучит неплохо, будет меньше матчей и больше денег
  • 01:39
    • Рианчо: Глушаков тренируется фантастически
  • 01:16
    • Нисикори заменил дель Потро на Итоговом турнире ATP
    Карл-Хайнц Румменигге Футбол Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить властьОб этом свидетельствуют данные Football Leaks Вчера в 13:230
  • 21:09
    • Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии
  • 20:25
    • Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»
  • 20:24
    • «Реал» прервал серию без побед в Примере
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие