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    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 4 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Саутгемптон
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»
    Фернандиньо
    В рамках 11-го тура первенства Англии по футболу «Манчестер Сити» примет на «Этихад» «Саутгемптон» 4 ноября. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».
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    «Манчестер Сити»

    Последний поединок «Манчестер Сити» проводил в рамках Кубка футбольной лиги Англии. В 1/8 финала «горожане» уверенно одолели на своем поле «Фулхэм» 2:0. Однако радость победы была сильно омрачена травмой Кевина Де Брёйне.

    Чтобы не рисковать здоровьем бельгийского таланта лишний раз Гвардиола даже снял полузащитника с игры за четыре минуты до конца поединка.

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    • Что касается чемпионата, в последнем туре «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Тоттенхэм» 1:0. По счету не слишком убедительно. Однако игра была полностью под контролем подопечных Гвардиолы.

    Доказательством тому тот факт, что лондонцы всего один раз попали в створ ворот Эдерсона. В то время как сразу четыре игрока «манкунианцев» вошли в топ-5 самых ударных футболистов матча. Причем 10 ударов из общих 13-ти «горожане» наносили из пределов штрафной «Тоттенхэма».

    «Саутгемптон»

    Команда Марка Хьюза не смогла сыграть свой поединок 1/8 финала Кубка лиги против «Лестера» из-за трагедии с владельцем последнего.

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    Однако валлийский наставник «Саутгемптона» не стал заполнять образовавшееся окно ничем примечательным. — просто дополнительная тренировка. Для анализа возьмем два последних тура АПЛ, ведь после третьего с конца был длительный перерыв на матчи сборных.

    Итак, в этих последних двух турах были нулевые ничьи: против «Борнмута» и «Ньюкасла». Ни тем, ни другим «святые» не уступили по количеству созданных моментов, даже превзошли. «Сорокам», например, и вовсе ни разу не дали попасть по своим воротам.

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    Отметим, что «The Saints» лидируют в Премьер-лиге по количеству ничейных результатов — 4 «мировых» исхода. Именно это пока не позволяет команде Марка Хьюза подняться выше 16-го места в турнирной таблице.

    Прогноз

    «Дома» ребята Гвардиолы безудержны: 18 голов в пяти матчах и всего два пропущенных. Ну, и 100%-й результат, конечно же.

    Но станет ли Гвардиола, особенно после повторной потери Де Брёйне, рисковать ключевыми исполнителями перед ответной игрой с «Шахтером» в рамках Лиги чемпионов?

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    • Вряд ли «горняки» доставят много проблем «горожанам», но перестраховаться никогда не помешает. Поэтому предлагаем поставить на то, что «манкунианцы» выиграют с комфортным, но не очень уж и разгромным счетом. Наш прогноз — «Ф2 (+3)» за 1,54. 0

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54. В рамках 11-го тура первенства Англии по футболу «Манчестер Сити» примет на «Этихад» «Саутгемптон» 4 ноября. Начало матча — в 18:00 мск.
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