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    Гвардиола признан лучшим тренером мира по версии FourFourTwo

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Известное британское издание FouFourTwo составило свой рейтинг лучших тренеров мира 2018 года.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    Первое место в нем занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Вторым стал француз Зинедин Зидан, а третьим — Диего Симеоне («Атлетико»). Отметим, что португалец Жозе Моуринью расположился лишь на 25 позиции.

    Российские специалисты в этот рейтинг не были включены.

    Рейтинг 10 лучших тренеров мира по версии журнала выглядит так:

    1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
    2. Зинедин Зидан (экс-«Реал»)
    3. Диего Симеоне («Атлетико»)
    4. Массимилиано Аллегри («Ювентус»)
    5. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
    6. Дидье Дешам (сборная Франции)
    7. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»)
    8. Маурицио Сарри («Челси»)
    9. Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»)
    10. Эрнесто Вальверде («Барселона»).

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