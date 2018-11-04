ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Арсенал»«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего Футболисты «Локомотива»РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, нули в московском дерби Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» потерял очки на «Бутарке», «Реал» сыграет с «Вальядолидом»
  • 15:52
    • Дубль Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
  • 20:18
    • «Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс»
  • 19:34
    • «Бавария» потеряла очки с «Фрайбургом», «Боруссия» Д одолела «Вольфсбург»
  • 19:17
    • «Интер» добыл седьмую подряд победу в Серии А
  • 18:48
    • «Витесс» опроверг слухи об уходе Слуцкого
  • 18:33
    • Московское дерби завершилось без голов
  • 18:12
    • Фекир может заменить Азара в «Челси»
    Все новости спорта

    Продлит ли «Сельта» серию поражений «Бетиса»?

    «Бетис» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 ноября

    Примера Футбол Испании Сельта Бетис
    Прогноз на «Бетис» — «Сельта»
    «Бетис» — «Сельта»
    В воскресенье, 4 ноября, «Бетис» на своем поле примет «Сельту» в рамках 11 тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Сельта».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Бетис»

    Севильский клуб начал октябрь с крупной домашней еврокубковой победы, обыграв в рамках Лиги Европы люксембургский «Дюделанж» (3:0).

    Два последующих матча Примеры «огурцы» проиграли с одинаковым счетом 0:1, уступив на выезде мадридскому «Атлетико» и проиграв на своем поле «Вальядолиду».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Следующая победа к «Бетису» пришла вновь в матче Лиги Европы — на выезде он одержал победу над «Миланом» со счетом 2:1.

    Затем севильцы потерпели третье поражение в Примере подряд, уступив на выезде «Хетафе» со счетом 0:2, а в последнем матче, в рамках 1/16 финала Кубка Испании победили «Расинг» (1:0).

    После 10 туров «Бетис» с 12 очками занимает 13 место. Разница мячей 5-9, лучший бомбардир Лорен Морон с 2 голами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитник Сидней, хавбеки Андрес Гуардадо, Хави Гарсия и нападающие Андрес Гуардадо и Александер Алегрия.

    «Сельта»

    Клуб из Виго начал октябрь с домашней ничьей с «Хетафе» (1:1), которая стала для галисийцев третьей подряд.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Следующие два матча Примеры подопечные Антонио Мохамеда проиграли, уступив на выезде «Севилье» со счетом 1:2 и на своем поле победив «Алавес» со счетом 1:0.

    Таким образом безвыигрышная серия галисийцев в Примере достигла шести матчей. Прервалась она в 10-м туре — «Сельта» разгромила дома «Эйбар» со счетом 4:0.

    В последнем матче «Сельта» на своем поле упустила победу над «Реал Сосьедадом» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании, позволив сопернику отыграться на последних минутах — 1:1.

    После 10 туров «Сельта» с 13 очками на 11-м месте. Разница мячей 17-13, лучший бомбардир — Яго Аспас с 8 очками.

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче не сыграют травмированные хавбеки Софьян Буфаль и Матиас Йенсен, а также нападающий Макси Гомес.

    В прошлом сезоне «Сельта» уступила на выезде со счетом 1:2, но победила дома со счетом 3:2. Последний раз в Севилье клуб из Виго побеждал в сезоне 2013/14.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Бетис» фаворитом матча. На победу гостей дается коэффициент 1,80 тогда как на ничью — 3,75, а на успех «Сельты» — 4,30.

    У «Бетиса» преимущество своего поля, но прогнозируем, что хотя бы очко «Сельта» из Севильи увезет. Несмотря на то, что команды — соседи по турнирной таблице, «Сельта» выглядит предпочтительнее — клуб из Виго лучше выступает в Примере на этом отрезке чемпионата и куда больше забивает.

    Результативность «Бетиса» страдает в этом сезоне, зато «Сельта» забивает за двоих — можно ставить на «верх», Яго Аспас явно пополнит свой голевой счет.

    Интересны также варианты «забьют обе» за 1,80 и ТБ 2,5 за 1,90. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Сегодня в 20:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Завтра в 14:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Лацио — СПАЛ
  • Завтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тамбов — Балтика
  • Завтра в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Фортуна
  • Завтра в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Завтра в 17:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Завтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Игроки «Тоттенхэма»
  • Почти успешный клуб
    • Вчера в 19:45     Стивен Чжан
  • «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершины
    • 05:20 01/11/2018     «Зенит» — «Ростов»
  • «Зенит» получил щелчок по носу от Карпина
    • Вчера в 01:58
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Бетис» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В воскресенье, 4 ноября, «Бетис» на своем поле примет «Сельту» в рамках 11 тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», начнется в 22:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Карл-Хайнц Румменигге Футбол Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить властьОб этом свидетельствуют данные Football Leaks 13:230
  • 17:57
    • Хачанов стал финалистом турнира в Париже
  • 17:46
    • «Локомотив» впервые за восемь лет оформил серию из пяти побед
  • 17:31
    • Рашфорд принес «МЮ» победу над «Борнмутом»
    Хоккеисты «Аризоны» Хоккей НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайбы Дадонова и СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября 09:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 20:14
    • «Шахтер» на последних секундах обыграл киевское «Динамо»
  • 19:47
    • Влашич: Создаем моменты, но не забиваем
  • 19:04
    • Гончаренко: Не покидало ощущение, что дожмем
    Игроки «Тоттенхэма» Футбол Почти успешный клуб«Тоттенхэм» никак не может реализовать свой потенциал и начать выигрывать трофеи Вчера в 19:450
  • 16:49
    • «Атлетико» упустил победу над «Леганесом»
  • 16:35
    • СМИ отправляют Слуцкого в Португалию
  • 16:07
    • Ханю лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Хельсинки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие