«Бетис» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 ноября

«Бетис»
Севильский клуб начал октябрь с крупной домашней еврокубковой победы, обыграв в рамках Лиги Европы люксембургский «Дюделанж» (3:0).
Два последующих матча Примеры «огурцы» проиграли с одинаковым счетом 0:1, уступив на выезде мадридскому «Атлетико» и проиграв на своем поле «Вальядолиду».
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Следующая победа к «Бетису» пришла вновь в матче Лиги Европы — на выезде он одержал победу над «Миланом» со счетом 2:1.
Затем севильцы потерпели третье поражение в Примере подряд, уступив на выезде «Хетафе» со счетом 0:2, а в последнем матче, в рамках 1/16 финала Кубка Испании победили «Расинг» (1:0).
После 10 туров «Бетис» с 12 очками занимает 13 место. Разница мячей 5-9, лучший бомбардир Лорен Морон с 2 голами.
Календарь и таблица испанской Примеры
В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитник Сидней, хавбеки Андрес Гуардадо, Хави Гарсия и нападающие Андрес Гуардадо и Александер Алегрия.
«Сельта»
Клуб из Виго начал октябрь с домашней ничьей с «Хетафе» (1:1), которая стала для галисийцев третьей подряд.
Следующие два матча Примеры подопечные Антонио Мохамеда проиграли, уступив на выезде «Севилье» со счетом 1:2 и на своем поле победив «Алавес» со счетом 1:0.
Таким образом безвыигрышная серия галисийцев в Примере достигла шести матчей. Прервалась она в 10-м туре — «Сельта» разгромила дома «Эйбар» со счетом 4:0.
В последнем матче «Сельта» на своем поле упустила победу над «Реал Сосьедадом» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании, позволив сопернику отыграться на последних минутах — 1:1.
После 10 туров «Сельта» с 13 очками на 11-м месте. Разница мячей 17-13, лучший бомбардир — Яго Аспас с 8 очками.
В предстоящем матче не сыграют травмированные хавбеки Софьян Буфаль и Матиас Йенсен, а также нападающий Макси Гомес.
В прошлом сезоне «Сельта» уступила на выезде со счетом 1:2, но победила дома со счетом 3:2. Последний раз в Севилье клуб из Виго побеждал в сезоне 2013/14.
Прогноз
Букмекеры считают «Бетис» фаворитом матча. На победу гостей дается коэффициент 1,80 тогда как на ничью — 3,75, а на успех «Сельты» — 4,30.
У «Бетиса» преимущество своего поля, но прогнозируем, что хотя бы очко «Сельта» из Севильи увезет. Несмотря на то, что команды — соседи по турнирной таблице, «Сельта» выглядит предпочтительнее — клуб из Виго лучше выступает в Примере на этом отрезке чемпионата и куда больше забивает.
Результативность «Бетиса» страдает в этом сезоне, зато «Сельта» забивает за двоих — можно ставить на «верх», Яго Аспас явно пополнит свой голевой счет.
Интересны также варианты «забьют обе» за 1,80 и ТБ 2,5 за 1,90. 0