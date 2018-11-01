«Вильяновенсе» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 1 ноября

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Вильяновенсе» 1 ноября примет на своем поле «Севилью». Начало матча — в 18:15 по Москве. Прогноз на «Вильяновенсе» — «Севилья».

«Вильяновенсе»

В четвертой группе Сегунды Б, прошло уже десять туров. По их результатам «Вильяновенсе» серьезно засел в зоне вылета.

За это время «злодеи» добыли всего одну победу и пять раз вытаскивали ничью. В их активе 12 очков, а разница мячей составляет -4.

Откровенно говоря, большего от команды Хулио Кобоса трудно ожидать — за всю свою историю она не поднималась выше текущего дивизиона, в основном маринуясь в Терсере (13 сезонов).

В Кубке Короля «Вильяновенсе» начал свой путь со стадии 1/64 финала. Там с некоторым напряжением прошел соседа по Сегунде Б из третьей группы «Бадалону» 2:1. В 1/32 «зеленым» выпал еще более легкий соперник — представитель Терсеры «Мультивера».

С ним бадахосцы проблем не испытали — 3:1.

«Севилья»

Как представитель элитного дивизиона «Севилья» только на этой стадии начинает борьбу за Кубок. Что касается текущей формы команды Пабло Мачина, то еще совсем недавно она возглавляла турнирную таблицу Примеры.

Но свои поправки в расклад внесла «Барселона», которая в 9-м туре на своем поле крепко огрела севильцев 4:2. Настолько крепко, что следующий матч против «Уэски» «Севилья» выиграла минимально (2:1).

Как бы там ни было, а третье место и отставание всего в два очка от лидера — уже серьезные претензии на успех. Теперь осталось сохранить мотивацию и концентрацию до конца сезона.

Все прогнозы на спорт

А поединки против полуаматоров в Кубке Короля как раз служат действенной перезарядкой основному составу любого профессионального клуба.

Прогноз

Со стадии 1/16 судьба прохода в следующий раунд будет решаться в двух матчах. Это дает дополнительные возможности как «маленьким» клубам, так и «большим».

«Маленьким» — зацепиться за результат, «большим» — протестировать резерв с меньшим риском. Именно его мы и ожидаем увидеть в этом поединке со стороны «красно-белых».

Отметим, что даже в Сегунде Б «Вильяновенсе» имеет очень кромные показатели результативности — всего восемь забитых голов. Причем только три — на своем стадионе.

Поэтому считаем резонным поставить на то, что Пабло Мачин попросит своих ребят «решить все вопросы» в первом матче, а развлечения оставить на второй. Наша ставка — «Ф2 (-1,5)» за 1,52. 0