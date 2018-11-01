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    «Севилья» решит все в первом матче

    «Вильяновенсе» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 1 ноября

    Кубок Испании Футбол Испании Севилья
    Прогноз на «Вильяновенсе» — «Севилья»
    Пабло Мачин
    В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Вильяновенсе» 1 ноября примет на своем поле «Севилью». Начало матча — в 18:15 по Москве. Прогноз на «Вильяновенсе» — «Севилья».
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    «Вильяновенсе»

    В четвертой группе Сегунды Б, прошло уже десять туров. По их результатам «Вильяновенсе» серьезно засел в зоне вылета.

    За это время «злодеи» добыли всего одну победу и пять раз вытаскивали ничью. В их активе 12 очков, а разница мячей составляет -4.

    Откровенно говоря, большего от команды Хулио Кобоса трудно ожидать — за всю свою историю она не поднималась выше текущего дивизиона, в основном маринуясь в Терсере (13 сезонов).

    В Кубке Короля «Вильяновенсе» начал свой путь со стадии 1/64 финала. Там с некоторым напряжением прошел соседа по Сегунде Б из третьей группы «Бадалону» 2:1. В 1/32 «зеленым» выпал еще более легкий соперник — представитель Терсеры «Мультивера».

    С ним бадахосцы проблем не испытали — 3:1.

    «Севилья»

    Как представитель элитного дивизиона «Севилья» только на этой стадии начинает борьбу за Кубок. Что касается текущей формы команды Пабло Мачина, то еще совсем недавно она возглавляла турнирную таблицу Примеры.

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    Но свои поправки в расклад внесла «Барселона», которая в 9-м туре на своем поле крепко огрела севильцев 4:2. Настолько крепко, что следующий матч против «Уэски» «Севилья» выиграла минимально (2:1).

    Как бы там ни было, а третье место и отставание всего в два очка от лидера — уже серьезные претензии на успех. Теперь осталось сохранить мотивацию и концентрацию до конца сезона.

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    А поединки против полуаматоров в Кубке Короля как раз служат действенной перезарядкой основному составу любого профессионального клуба.

    Прогноз

    Со стадии 1/16 судьба прохода в следующий раунд будет решаться в двух матчах. Это дает дополнительные возможности как «маленьким» клубам, так и «большим».

    «Маленьким» — зацепиться за результат, «большим» — протестировать резерв с меньшим риском. Именно его мы и ожидаем увидеть в этом поединке со стороны «красно-белых».

    Отметим, что даже в Сегунде Б «Вильяновенсе» имеет очень кромные показатели результативности — всего восемь забитых голов. Причем только три — на своем стадионе.

    Поэтому считаем резонным поставить на то, что Пабло Мачин попросит своих ребят «решить все вопросы» в первом матче, а развлечения оставить на второй. Наша ставка — «Ф2 (-1,5)» за 1,52. 0

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    Прогноз на «Вильяновенсе» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52. В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Вильяновенсе» 1 ноября примет на своем поле «Севилью». Начало матча — в 18:15 по Москве.
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