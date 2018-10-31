«Культураль» — «Барселона». Прогноз и ставки на Кубок Испании 31 октября 2018 года

В среду, 31 октября, в 1/16 финала Кубка Испании «Культураль» на своем поле сыграет первый матч с «Барселоной». Начало встречи — в 23:30 по Москве. Прогноз на «Культураль» — «Барселона».

«Культураль»

«Культураль» не слишком удачно начал текущий сезон в группе 1 Сегунды B. Команда одержала две победы в первых пяти турах при трех поражениях.

К чести коллектива, после этого ему удалось прийти в себя и совершить большой прогресс. В последующих пяти турах клуб выиграл четырех матча из пяти при одной ничьей.

Такие результаты позволили подопечным Виктора Кеа подняться на четвертое место, что в зоне плей-офф чемпионата, потеснив вторую команду «Реала» «Кастилью». При этом леонцы выиграли все три поединка в Кубке Испании, что только подтверждает их хорошую форму.

«Барселона»

«Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету 21 очко. Впрочем, в пределах трех набранных баллов от сине-гранатовых находятся сразу четыре команды, которые в любой момент могут воспользоваться ее осечкой.

А таких осечек у «блауграна» в текущем сезоне хватает. С конца сентября коллектив сыграл вничью с «Жироной» (2:2), «Атлетиком» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а также проиграл «Леганесу» (1:2). И лишь в предыдущих двух турах каталонцы побеждали — «Севилью» (4:2) и «Реал» (5:1).

В Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде смотрятся убедительнее, ведь набрали максимально возможное количество очков после трех туров. Ранее на прошлой неделе они обыграли «Интер» (2:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 17,00, а ничья — в 9,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0